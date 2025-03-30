Путин "соблазняет" Трампа: The Times раскрыла стратегию российского диктатора

Российский диктатор Владимир Путин использует слабости президента США Дональда Трампа, чтобы достичь своих целей. Он играет на самолюбии американского политика и его желании выглядеть "мастером сделок".

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По данным The Times, Путин приглашает Трампа в "клуб силачей", используя лесть и экономические перспективы. Например, он поддержал идею Трампа о приобретении Гренландии, намекнув, что это "серьезный замысел с глубокими историческими корнями", но "это не имеет к нам ничего общего". Этими словами глава Кремля одновременно ободрил эксцентрические амбиции Трампа и дал понять, что Москва останется в стороне, если президент будет действовать в соответствии с ней.

Путин может предложить Трампу то, чего он больше всего хочет

В легенде о докторе Фаусте средневекового ученого побуждают отдать свою душу, поскольку агент Дьявола, Мефистофель, может пообещать ему желание его сердца. Стратегия Путина состоит в том, чтобы предложить Трампу то, чего он больше всего хочет.

Однажды Путина спросили о его особых навыках. Тот ответил, что "работа с людьми". Он имел в виду, конечно, знание, как лучше ими манипулировать.

Помимо простых лестностей, диктатор предлагает президенту США возможность снисходительно относиться к своей личности, чтобы не только увидеть себя в качестве основного участника соглашений, но и использовать статус гипергосударства Америки, чтобы изменить мир по своему усмотрению.

Путин понимает, что Трамп воспринимает геополитику как бизнес и предлагает выгодные сделки. Кремль якобы поддержал идею получения США контроля за частью доходов от природных ресурсов Украины. Пока Киев возмущен, в Москве тихо успокаивают американцев. Один российский парламентарий назвал соглашение "совершенно естественным уравнением, возмездие за оказанные услуги".

Обсуждается также возможность возвращения американских энергетических компаний в Россию. Кремль даже предложил бизнесменам из США партнерство по разработке Арктики, а Илону Маску – атомную станцию для его проекта на Марсе. По мнению одного американского чиновника в отставке, цель состоит в том, чтобы "заставить Трампа почувствовать, что Путин стремится предложить американскому бизнесу особый доступ и возможности, поскольку он такой искусный составитель сделок".

Стратегия переговоров Путина

Стратегия переговоров Путина основывается на трех основных направлениях, каждое из которых учитывает особенности характера Трампа.

Первый шаг — это впечатление, что Москва готова поддерживать мирный процесс, инициированный США, но в обмен на постоянные уступки. К примеру, перед тем как согласиться на прекращение огня в Черном море, что позволило бы Украине беспрепятственно экспортировать зерно, Путин требует снятия санкций с российских аграрных компаний. Трамп, не желающий признавать, что его предвыборные обещания относительно легкого урегулирования конфликта были наивными, может согласиться на такие условия, чтобы сохранить свой имидж.

Второй шаг — использование неприязненных отношений Трампа к Зеленскому и его видению Украины не как независимого государства, а в зависимости от территории, чьи ресурсы можно распределить. Путин фактически предлагает Трампу доступ к украинским недрам в обмен на возможность контролировать часть территории страны и влиять на ее политику. Когда Киев выступает против таких соглашений, это кажется неблагодарностью американскому президенту. Это может спровоцировать Трампа на действия против Украины, как это уже случалось во время конфликта в Овальном кабинете. В то же время, Зеленский вынужден искать поддержки в Европе, что лишь усиливает напряжение между США и ЕС.

Третий шаг – подрыв доверия Трампа к Европейскому Союзу, который он по-прежнему считал конкурентом Америки. Россия выдвигает мирные инициативы, требующие не только согласия Вашингтона, но и уступок от ЕС, например возвращение российских банков в систему Swift. Это создает дополнительные споры между США и Европой: если ЕС подчинится требованиям, он покажет слабость, если откажется, рискует вызвать гнев Трампа и сорвать мирный процесс.

Путин больше тактик и оппортунист, чем стратег

Путин все больше сосредотачивается на использовании слабых мест Трампа и его подходе к международной политике. Это говорит о том, что у него нет ясного видения конца войны. Такое положение вещей его вполне устраивает, ведь он больше тактик и оппортунист, чем дальновидный стратег. Его главная цель остается неизменной – сохранить контроль над Украиной, но насколько он готов идти на компромиссы, неизвестно. Вероятно, он сам этого не знает.

Путин пытается выторговать для себя лучшие условия, сохраняя оккупированные территории и оставляя Украину уязвимой перед будущими угрозами и давлением со стороны России. Он оставляет себе простор для маневра: если переговоры провалятся, он обвинит в этом кого-нибудь другого – либо Зеленского, либо Европу. Трамп, который не терпит, когда его инициативы рушатся (и когда ему не дают Нобелевскую премию мира, на которую он якобы претендует), может разозлиться и начать действовать в интересах Путина. Для Кремля это было бы почти так же выгодно, как и удачная сделка.

Неудобный сценарий

Издание вспомнило о недавнем комментарии президент Зеленского, что "Путин скоро умрет, это факт – и все закончится". Такие заявления повлекли за собой спекуляции о состоянии здоровья 72-летнего диктатора, однако такие слухи ходят не первый год. Регулярно появляются сообщения о проблемах со здоровьем диктатора, в частности онкозаболевания, и что он не доживет до следующего года.

Журналисты считают, что Киев надеется, что Путин обыгрывает себя в игре с Трампом или что его смерть автоматически решит проблему войны. Однако оба эти сценария выглядят маловероятными, пишет The Times.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский назвал три страха Путина. Кремлевский диктатор опасается потери контроля над россиянами, потери собственной силы и геополитической изоляции. Чтобы его страхи реализовались как можно быстрее, могут повлиять западные партнеры Украины.

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