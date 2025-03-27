'Его обещания пусты': Стармер назвал Путина несерьезным игроком в мирных переговорах

Российский диктатор Владимир Путин показал, что на самом деле не стремится быть добросовестным участником мирных переговоров. Он лишь на словах произносит обещания, не соблюдая их.

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Об этом сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Его слова цитирует Le Figaro.

Сравнивая Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими участниками переговоров о перемирии, Стармер назвал кремлевского предводителя недобросовестным игроком.

Британский премьер подчеркнул, что Путни, несмотря на свои обещания, продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Украины и убивать людей.

"В отличие от Зеленского, Путин показал, что он не является серьезным игроком в этих мирных переговорах. Он играет с согласованным перемирием в Черном море, несмотря на добросовестное участие всех сторон, продолжая наносить разрушительные удары по украинскому народу. Его обещания пусты", – заявил Стармер.

Напомним, что в ночь на 26 марта российские войска устроили новую воздушную атаку на Украину, запустив 117 беспилотников. Силы ПВО сбили 56 вражеских дронов, еще почти полсотни не достигли целей.

А уже в ночь на 27 марта РФ снова ударила по украинцам массированной атакой дронов. Оккупанты обстреляли Харьков и Днепр ударными беспилотниками типа Shahed-136, под удар врага попали жилые кварталы. Только в Харькове известно о девяти пострадавших местных жителях.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия отказалась обсуждать прекращение атак по гражданским объектам на переговорах в Саудовской Аравии. Украина настаивала на запрете ударов РФ по школам, больницам, жилым районам и другим социальным объектам. Однако российская делегация не захотела даже обсуждать этот вопрос.

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