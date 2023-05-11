'Оборона имеет наивысший приоритет': Украина получит от ЕС миллион снарядов и более тысячи ракет, – Боррель

Европейский Союз поставит Украине 1 миллион снарядов 155 мм и более тысячи ракет. Кроме того, к концу 2023 года ЕС планирует подготовить 30 тысяч украинских военных.

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Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности в Брюсселе 11 мая. Он отметил, суммарная помощь Киеву, предоставленная странами и организациями ЕС, составляет 16 млрд евро.

По словам Борреля, Евросоюз уже подготовил более 17 тыс. украинских военных и планирует, что к концу года это количество достигнет 30 тыс.

"Сейчас оборона имеет наивысший приоритет, ведь мы столкнулись с войной. Поэтому важно, чтобы оборонная сторона нашей внешней политики приобретала все большее значение", – подчеркнул политик.

Он добавил, без западной военной помощи Украина прекратит существовать как независимое государство и превратится "во вторую Беларусь". В таком случае войска РФ подойдут к границе Польши, и безопасность Европы снизится.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Великобритания предоставит Украине крылатые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Официальный Лондон 11 мая подтвердил решение.

– США 9 мая объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $1,2 млрд. В него системы вошли ПВО, боеприпасы и артиллерийские снаряды.

– США и Австралия готовят совместный пакет военной помощи Киеву. О нем могут объявить до конца мая.

– Полковник Мартин О'Доннелл, спикер Командования армии США в Европе и Африке рассказал, что Украина получила 600 видов вооружений от Запада, но "серебряной пули" для контрнаступления нет.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление. Киев все еще ждет всех поставок обещанной военной помощи.