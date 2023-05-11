'Нам нужно немного больше времени': Зеленский высказался о контрнаступлении ВСУ и указал ключевые вызовы

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать долгожданное контрнаступление против российских войск. Ныне ВСУ все еще ждут доставки обещанной военной помощи от партнеров.

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Он охарактеризовал боевые бригады, некоторые из которых были обучены странами НАТО, как "готовые" к атаке, но подчеркнул, что армии все еще нужно "кое-что", в том числе бронетехника, которая "поступает партиями". Об этом украинский лидер говорил в интервью BBC, которое записывалось на днях в его штаб-квартире в Киеве.

Ныне многие аналитики отмечают, что украинское контрнаступление может стать решающим в полномасштабной войне, которая длится уже 15-й месяц. Предполагается, что Силы обороны смогут перекроить линию фронта, которая в течение нескольких месяцев оставалась неизменной. Также атака станет решающим испытанием для Украины, стремящейся доказать, что оружие и техника, полученные ею от Запада, могут привести к значительным победам на поле боя.

"С тем, что у нас уже есть, мы можем двигаться вперед и, я думаю, добьемся успеха. Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени", – сказал на это Зеленский.

В последние недели украинские власти публично и в частном порядке пытались снизить ожидания от возможного прорыва, напомнило издание BBC. Один высокопоставленный правительственный чиновник на условиях анонимности заявил, что лидеры страны "понимают, что должны добиться успеха", но это контрнаступление не следует рассматривать как "серебряную пулю" в войне.

Президент же выразил уверенность в том, что украинские военные смогут наступать. При этом предупредил о рисках "замороженного конфликта", на что, по его словам, "рассчитывала" Россия.

Для Киева любой результат, который на Западе расценивают как разочаровывающий, может означать сокращение военной поддержки и появления давления на переговоры с РФ. Поскольку почти пятая часть страны находится под временной оккупацией, а российский диктатор объявляет об аннексии четырех регионов, частично захваченных его войсками, это, возможно, будет включать обсуждение земельных концессий.

"У каждого будет идея. Но они не могут заставить Украину сдать территории. Почему любая страна мира должна отдавать Путину свою территорию?" – высказался в интервью Зеленский.

Он отверг опасения по поводу потери поддержки США, если президент Джо Байден, поклявшийся помогать Украине столько, сколько потребуется, не будет переизбран в 2024 году. По его мнению, наша страна по-прежнему пользуется двухпартийной поддержкой в ​​Конгрессе США.

"Кто знает, где мы будем, когда пройдут выборы? Я верю, что к тому времени мы победим", – сказал президент.

Он указал на мирное предложение из 10 пунктов, призывающее к возвращению всей захваченной территории, выплате возмещения ущерба, связанного с войной, и созданию специального трибунала для судебного преследования российских военных преступлений. Но этот план, напомнил президент, Москва категорически отвергла.

Западные санкции, по его словам, сказываются на российской оборонной промышленности, что показывает истощение запасов ракет и нехватка артиллерии у оккупантов.

"У них еще много есть на складах, но… мы уже видим, что они сократили количество обстрелов в день в некоторых районах", – подчеркнул Зеленский.

При этом Кремль нашел способы обойти некоторые санкционные меры, поэтому украинский лидер призвал страны преследовать тех, кто помогает России обходить запреты.

Также он отверг обвинения РФ в том, что Киев стоит за предполагаемой атакой беспилотников на Кремль в начале мая, которую Москва назвала "попыткой убить Путина". По его мнению, очевидная атака могла быть операцией под ложным флагом, проведенной самой Россией, и что это заявление использовалось Москвой как "предлог" для нападения на Украину.

"Они постоянно ищут что-то, что звучало бы как оправдание, говоря: "Вы делаете это с нами, поэтому мы делаем это с вами". Но это не сработало, даже для их внутренней публики. Даже их собственные пропагандисты в это не поверили. Потому что это выглядело очень, очень искусственно", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее издание The Washington Post, цитируя Зеленского и министра обороны Алексея Резникова, подчеркнуло, что высшие должностные лица Украины пытаются снизить уровень ожиданий союзников по контрнаступлению ВСУ. Они опасаются, что результат этих действий на фронте может не оправдать надежд стран-партнеров.

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