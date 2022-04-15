Обмен Медведчука возможен, побег повлияет на меру пресечения: Венедиктова раскрыла детали

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что обвинение будет просить суд изменить меру пресечения для народного депутата Виктора Медведчука. По ее словам, вместо домашнего ареста могут избрать содержание под стражей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Побег подозреваемого из-под ареста не будет дополнительно квалифицироваться, однако будет использован прокурорами для изменения меры пресечения.

"То, что Медведчук сбежал, значит, что теперь у него однозначно должна измениться мера пресечения. И когда тогда были какие-то возможности домашнего ареста, находили суды, то на сегодняшний день уже понятно, что тут должно быть содержание под стражей. Поэтому после такого обнаружения господина Медведчука он однозначно должен находиться теперь под стражей и ожидать рассмотрения суда", – сказала Венедиктова.

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Генпрокурор напомнила, что изначально обвинение требовало для Медведчука заключения под стражу с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен. "Если будут другие возможности рассмотрения – посмотрим, но в данном случае речь идет о том, что мы меняем однозначно меру пресечения", – подчеркнула она.

Также Венедиктова прокомментировала возможность обмена политика на удерживаемых РФ украинских военнопленных и заложников. По словам генпрокурора, тот факт, что нардеп является гражданином Украины, не станет препятствием для его передачи российской стороне.

Она уточнила, что для проведения обмена не обязательно вынесение судебного приговора по делу, однако имеются другие нюансы.

"Тут есть технические особенности. Я думаю, что как раз наоборот (не нужен приговор суда. – Ред.) - тут можно исходить из процессуальной чистки. Давайте посмотрим, как оно будет двигаться, и вообще захотят ли россияне себе Медведчука, возможно ли это вообще теоретически. Захочет ли Медведчук на такой обмен. То есть теоретически мы думаем, что захочет. Поэтому будем смотреть, как будет идти процесс, и дальше уже смотреть техническую сторону этого процесса", – объяснила Венедиктова.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что кум президента РФ Виктор Медведчук оделся в камуфляж, чтобы скрыться из Украины. Его задержали при попытке бегства, что бы ни пытались придумывать сейчас российские пропагандисты.

Также мы писали, что после задержания политика украинские власти начали арестовывать имущество Медведчука и Марченко. У супружеской пары уже нашли 23 дома, 32 квартиры и 26 машин – поиски продолжаются.