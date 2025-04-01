'Обходятся с Россией в бархатных перчатках': конгрессмен-республиканец призвал команду Трампа честно признать истоки войны

Конгрессмен-республиканец от штата Небраска, бригадный генерал ВВС США в отставке Дон Бэкон призвал своих коллег по партии и президента Дональда Трампа противостоять диктатору Владимиру Путину. Кремлевский лидер тянет время с полным прекращением огня, надеясь, что Соединенные Штаты уступят его ультиматумам в отношении Украины.

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Свое обращение политик обнародовал в блоге на сайте The New York Times. Он сказал, что поддерживает стремление Трампа положить конец войне, но Вашингтону нужно "решительно выступить против любого подхода, который вознаграждает Путина за его безжалостную агрессию".

"В последние недели слишком многие из моих коллег-республиканцев – включая господина Трампа – обходились с Россией в бархатных перчатках, уклоняясь от осуждения абсолютно незаконной войны Путина и даже обвиняя Украину в ее начале", – написал Бэкон.

Он призвал коллег честно признать истоки нынешнего конфликта. И напомнил, что агрессия Москвы против Киева началась "более века назад, когда Советский Союз подавил украинское движение за независимость".

Далее цитируем:

"Под репрессивным правлением Иосифа Сталина, по разным оценкам, от трех до пяти миллионов украинцев умерли во время печально известного Голодомора... До падения Берлинской стены в 1989 году жизнь в контролируемой Советским Союзом Украине была омрачена коллективизацией, исчезновениями, казнями и ГУЛАГами.

В 1994-м, после распада СССР, лидеры новой независимой Украины, России, Великобритании и США собрались в Венгрии, чтобы подписать Будапештский меморандум. Это соглашение продлило явные гарантии безопасности для Украины – включая обязательство России уважать ее границы – в обмен на отказ Украины от ядерного оружия. Оказывается, это был еще один момент "мира в наше время".

Двадцать лет спустя, в 2014-м – спустя много времени после того, как Украина отказалась от своего ядерного оружия – Соединенные Штаты и остальная Европа бесстыдно отказались от этих обязательств по безопасности, когда Путин приказал российским военным аннексировать и оккупировать Крымский полуостров. Были произнесены речи и введены несколько санкций, но Запад позволил неприкрытой агрессии Путина продолжаться, проложив путь для его полномасштабного вторжения в феврале 2022 года".

Бэкон уверен, что у США есть "моральное обязательство" поддерживать Украину, пока РФ не начнет честные и справедливые мирные переговоры.

"И если Украину попросят уступить территорию России, Соединенные Штаты должны быть готовы предоставить усиленную помощь в области безопасности и поддержать европейское военное присутствие в Украине. В противном случае мы не можем верить, что Путин сдержит свое слово", – предупредил представитель Республиканской партии.

Он подчеркнул, что помощь Украине не только морально правильна.

"Это также в наших национальных интересах, потому что будущая стоимость отказа от Украины значительно перевесит инвестиции, которые мы сделали, чтобы отразить российскую агрессию", – объяснил конгрессмен свою позицию.

Он уверен, что Путин стремится восстановить старые советские границы, о чем свидетельствуют многочисленные заявления со стороны РФ.

Путин вообразил себя "современным Петром Великим" и рассматривает Грузию, Молдову и прибалтийские республики как "государства-ренегаты" и якобы законную собственность Москвы.

"Неспособность противостоять хулиганам приводит лишь к более масштабным и дорогостоящим конфликтам... Мы уже наблюдали эту игру раньше. После Первой мировой войны Америка считала, что проблемы Европы не являются нашими собственными, и этот образ мышления помог привести ко Второй мировой войне, которая вызвала миллионы потерянных жизней и колоссальное экономическое опустошение", – написал Бэкон.

Далее он акцентировал внимание на том, что если Украина проиграет, это негативно скажется на остальном мире (в том числе на США) в экономическом плане.

Кроме того, поддержка Киева "означает отправку четкого сообщения авторитарным лидерам по всему миру о том, что Америка не будет умиротворять или потворствовать насильственному завоеванию слабых сильными".

"Администрация должна предельно ясно заявить, что мы поддерживаем демократию, свободный рынок и верховенство закона. Если мы отойдем от этих ценностей, мы рискуем потерять то, что делает Америку великой страной. Мир не будет легким, но мы должны отвергнуть ловушку ложного выбора", – призвал Бэкон.

Как ранее писал OBOZ.UA, в The Wall Street Journal считают, что риторика Дональда Трампа после каждого раунда переговоров Штатов с Россией демонстрирует все большее личное раздражение американского лидера и уход от похвал в адрес Владимира Путина. Журналисты предположили: возможно, Трамп начинает осознавать, что именно российская сторона затягивает переговоры. В его лексиконе уже начинает звучать словосочетание "российская агрессия", которого президент США до сих пор избегал.

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