'Объем производства ограничен': в ЕС ищут решение, чтобы события в Иране не повлияли на поставки Украине ракет к Patriot

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что военные операции США и Израиля против Ирана могут повлиять на глобальные поставки ракет для систем противовоздушной обороны. Это может создать задержки с обеспечением Украины этими боеприпасами, поэтому в Еврокомиссии уже ищут варианты, как помочь Киеву.

Об этом Кубилюс сказал в интервью "Радио Свобода". Его спросили, разделяет ли он беспокойство украинского президента, что интенсивность боевых действий в Иране может вызвать задержки с поставками ракет противовоздушной обороны для Украины. Комиссар ответил утвердительно.

"Это, безусловно, вызывает беспокойство и у нас, ведь ракеты для систем противовоздушной обороны сейчас очень активно используются вооруженными силами США, Израиля, арабских стран и т.д.", – отметил он.

В то же время ежегодный объем производства американских ракет для систем Patriot составляет около 700 единиц, то есть он ограничен.

"Здесь может возникнуть вопрос, как гарантировать, чтобы поставки Украине не пострадали. Это один из стратегических вопросов, которые мы сейчас рассматриваем", – сказал Кубилюс.

По словам еврокомиссара, уже на этой неделе он лично начнет "ракетный тур", во время которого посетит европейских производителей, чтобы ускорить передачу ракет для ППО Украине. В то же время он признал, что Европа не производит ракеты к системам Patriot, что затрудняет быстрое решение проблемы.

В ближайшем будущем помочь Украине должен кредит от Еврокомиссии объемом 90 миллиардов евро, 60 из которых предусмотрено на оборонные нужды Украины на ближайшие два года. Часть этих средств планируется направить на закупку ракет и систем ПВО, в том числе и в США.

Сейчас окончательное решение о выделении кредита для Украины блокирует Венгрия. По словам еврокомиссара, для принятия решения все же остается некоторое время. В Брюсселе работают над разблокированием кредита.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока обменивать ракеты PAC-3 для систем Patriot на украинские дроны-перехватчики. По его словам, украинский опыт защиты неба во время войны может стать полезным для партнеров, которые сталкиваются с угрозой массированных ракетных ударов.

Зеленский отметил, что подобный обмен будет равноценным и взаимовыгодным, и одновременно поможет укрепить стратегические партнерства.

