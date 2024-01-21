Победа Украины зависит от помощи США, помощь США — от решения Конгресса о 61 млрд, это решение — от того, поставит ли спикер Палаты представителей Майк Джонсон его на голосование, а поставит или нет — от крохотной группы MAGA, шантажирующей Джонсона тем, что уволит его с должности, если он не будет слушаться.

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Чтобы освободить несчастного Майка от этой зависимости, демократы и лично Байден должны тихонечко пообещать ему, что если самые ярые трамписты, которые и составляют группу MAGA, вынесут его кандидатуру на голосование относительно [не]доверия, то демократическая фракция тогда, в отличие от аналогичной ситуации с Кевином Маккарти, даст Джонсону необходимые для сохранения должности голоса, потому что чисто республиканских в таком случае не хватит.

Знающие эксперты намекают, что такие гарантии уже, возможно, и были обещаны, так что Майк Джонсон фактически может возглавить в Палате представителей двухпартийное проукраинское большинство. А сделать это поможет Джонсон совсем другой — Борис.

Бывший почти великий премьер Великой Британии недавно заявил, что Трамп, когда снова станет президентом, поможет Украине выиграть войну, как помог в своё время с Джавелинами (сам Трамп, кстати, тоже о них как-то напоминал).

Прав уважаемый Борис ДжонсонUK или нет — вопрос отдельный, но дело даже не в этом: главное, что теперь "предателям"-республиканцам, которые войдут практически в коалицию с демократами, есть на кого — чрезвычайно авторитетного! — ссылаться.

Дескать, мы вовсе не против Трампа — послушайте британского экс-премьера: он говорит, что Трамп это счастье для Украины, и сам Трамп этого тоже не отрицает! То есть мы — ещё бОльшие трамписты, чем трампистская MAGA!!!

Так когда-то визирь, решая судебные дела именем эмира Бухары, пока тот спал, обращался к нему и громко объявлял: Читаю мудрое решение на спящем лице твоём, о эмир, — и дальше говорил, что заблагорассудится.

Пока Трамп не комментирует — Джонсону виднее. Обоим Джонсонам. Дай, Боже, ума американцам, ибо от них всё зависит.

Кстати, американцы это ещё и собственно американский народ. А с ним у Трампа всё складывается вовсе не так прекрасно, как иногда пишут. К примеру, на кокусе даже в "протрамповской" Айове хотя он и набрал 51 процент, но приняли участие в этом партийном голосовании лишь около 14 процентов республиканцев штата — остальные кокус проигнорировали.

Так что показал кокус только одно: политически активная MAGA среди республиканцев численно ничтожна — 51% от 14% даже в своём штате это совсем не то, на что рассчитывали трамписты, ведь большинство республиканцев в Айове оказались безразличными и к Трампу, и к кокусу.