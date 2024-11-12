Об Украине без Украины? Что стоит за секретными переговорами Трампа и Путина, которые опровергают оба

В четверг, 7 ноября, Дональд Трамп впервые побеседовал с российским диктатором Путиным телефоном и предупредил о недопустимости дальнейшей эскалации войны, утверждает Washington Post. Будущий президент также выразил заинтересованность в дальнейших переговорах, чтобы закончить как можно скорее "конфликт".

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Сам факт телефонного разговора новоизбранного президента Соединенных Штатов с президентом Украины Зеленским и Путиным почти сразу после своего избрания является свидетельством того факта, что украинский вопрос остается одним из центральных в американской политике. Потому что, если бы Трампа не беспокоил этот вопрос, никакого телефонного разговора, конечно, не было бы.

Как старый-новый лидер США начал воплощать свое видение прекращения войны в Украине – в материале OBOZ.UA.

Разговор состоялся

Как оказалось, Дональд Трамп будто бы еще 7 ноября провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Подтверждение того, что такой разговор действительно состоялся, нет ни из трамповского лагеря, ни из Кремля, где заявили, что все это выдумки. В ответ на просьбу о комментарии директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг сказал: "Мы не комментируем частные звонки между президентом Трампом и другими мировыми лидерами".

При этом с другими главами государств, скажем, с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями ряда европейских стран, после своей победы Трамп разговаривал без всякой тайны. Уже тот факт, что в окружении Дональда Трампа пытаются скрыть факт разговора с Путиным, говорит о том, что там действительно осознают деликатность контактов с руководителем РФ.

Как сообщается, разговор касался прежде темы российско-украинской войны, и, как сообщают WP, Трамп посоветовал Путину не заниматься эскалацией войны, напомнив также о значительном американском военном присутствии в Европе. Вместе с этим избранный президент Соединенных Штатов говорил о необходимости как можно быстрее начать переговоры, которые должны были положить конец этой войне, и также коснулся территориальной темы. То есть речь шла о тех украинских оккупированных территориях, которые останутся под контролем РФ после того, как военные действия между Россией и Украиной будут прекращены.

Источники Washington Post не сообщают о реакции Путина на эти советы Трампа, однако, кажется она все же более положительна. Ведь после разговора Путин выступал на заседании своего традиционного мероприятия – "Дискуссионном клубе "Валдай", где достаточно комплиментарно отозвался о новоизбранном президенте США. Более того, о возможной реакции российского диктатора мы узнаем в связи с уровнем бомбардировки территории Украины российскими ракетами и беспилотниками. Утром 11 ноября Путни продемонстрировал, что этот фактор не снимается с повета войны, демонстративно подняв для атаки стратегические бомбардировщики, но так и не произведя обстрел.

Без Украины

Источники в Washington Post сообщают, что окружение Дональда Трампа проинформировало о его разговоре с Путиным руководство Украины, якобы отнесшееся к этому факту достаточно спокойно. Мол, другого и быть не моего, ведь это входит в концепцию избранного американского президента, обещавшего сразу после своей победы разговаривать и с Путиным, и с Зеленским о путях прекращения войны.

Однако МИД Украины опроверг сообщение о том, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре.

"Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, ошибочны. Соответственно, Украина не могла поддержать звонок или выступить против него", — заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

На что согласится Путин

Любая попытка вступить в мирные переговоры между Украиной и Россией, не говоря уже о заключении соглашения, сталкивается со многими подводными камнями.

Как заставить Украину понятно, ведь страна сильно зависит от США по военной и финансовой помощи, но как Трамп планирует это сделать с Путиным, остается загадкой. Сегодня Россия не проявляет особой склонности к переговорам и демонстрирует готовность к эскалации. Да и вообще в Кремле рассчитывают, что президентство Трампа станет подарком, который не заставит себя ждать — как в Украине, так и за ее пределами.

Путин сейчас не спешит. В отличие от США и других западных союзников, кремлевский лидер не устал от военных действий. Его войска продвигаются вперед, хоть и медленно, и теперь получили подкрепление из Северной Кореи. Поэтому Путина вряд ли удовлетворит простую заморозку линии фронта.

Итак, ответ на вопрос чего именно стремится Путин, остается пока без четкого ответа. Действительно ли он хочет заморозить войну на выгодных для себя условиях, сохраняя контроль над оккупированными территориями, которые Россия будет контролировать на момент окончания боевых действий, вероятно, настаивая на международном признании присоединенных земель и нейтральной Украине, не имеющей мощной армии. Миротворческие силы также, вероятнее всего, станут для Путина красной тряпкой. Наконец, его целью было и остается уничтожение всей Украины как независимого государства. Если Путин решит, что у него достаточно сил для продолжения, он будет затягивать переговоры, даже если они начнутся.

Или все же российский диктатор действительно ощущает достаточно непростое состояние российской экономики и готов договариваться с Дональдом Трампом не на условиях, которые помогут ему сохранить полный контроль над оккупированной украинской территорией, а на условиях, позволяющих ему сохранить лицо. Более того, ответы мы можем получить уже после того, как произойдет инаугурация Дональда Трампа.

Будут ли гарантии?

В ближайшее время от США можно ожидать заявление о дате прекращения огня, на какой границе оно будет действовать и гарантии безопасности для Украины. Этот план на стадии подготовки, – заявил премьер Польши Туск. Ранее Дональд Трамп в ходе телефонных разговоров с европейскими лидерами якобы дал понять, что он не сможет "подтолкнуть" Украину пойти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину, если она "не получит ничего взамен". Что подразумевается, пока остается тайной.

Со своей стороны экс-главком войск НАТО Джеймс Ставридис в интервью CNN предположил, что война между Россией и Украиной закончится тем, что Владимир Путин получит 20 процентов территории Украины, но она также получит "пропуск в НАТО, возможно, через три- пять лет. Это не самый плохой результат". Ставридис также заявил, что соглашение, вероятно, будет включать "некую демилитаризованную зону между двумя сторонами, как в Корее. И, возможно, она будет патрулироваться солдатами НАТО, например не американцами, а европейцами".

Украина потеряла союзника в США

Многое будет зависеть от того, кто будет в результате консультировать Трампа по вопросам национальной безопасности. В отличие от первого срока его правления, изоляционные настроения, похоже, одерживают верх в его новой администрации. На днях Трамп объявил, что планирует свой будущий кабинет без своего бывшего госсекретаря Майка Помпео, считавшегося одним из главных претендентов на должность министра обороны, а также ярый сторонник помощи США Украине в борьбе с Россией и бывшего посла в ООН Никки Хейли. Об этом он лично, что бывает только в экстренных случаях, написал в собственной социальной сети. Напомним, что в июле 2024 года Помпео опубликовал в The Wall Street Journal основные положения своего авторского плана прекращения войны, который предусматривает, в частности, снятие ограничений на применение американского оружия, вступление Украины в НАТО и усиление санкционного давления на РФ и военной помощи Украине.

Помпео был ярым сторонником помощи США Украине в борьбе с Россией, что ставило его в противоречие с Трампом.

Тем временем Ричард Гренелл считается фаворитом на должность госсекретаря или советника по национальной безопасности. Бывший посол Трампа в Берлине очень лоялен будущему президенту. В июле Гренелл высказался за создание "автономных регионов" на юго-востоке Украины и против вступления в НАТО. Гренелл, похоже, мыслит так же, как и Трамп: Украина это, прежде всего, европейская проблема.

Следует дождаться официального выступления Трампа. Пока что его "мирные инициативы" выглядят странно

"Я думаю, что стоит услышать официальные заявления от Трампа непосредственно по вопросу окончания войны. Однако какие-то варианты обсуждения этих вопросов без Украины, разделы Украины, торговля нашими территориями, это возвращение к какому-то рабовладельческому строю, когда землю с людьми отдавали вот таким простым способом. Конечно, это нарушение вообще всех международных законов. Тогда нужно, например, Трампу заявить, что США исходят из основополагающего акта Хельсинкских договоренностей о незыблемости границ в Европе и заявить, что все принципы ООН уже не действуют", – таково мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал глава общественной лиги "Украина – НАТО Сергей Джердж.

По мнению Сергея Джерджа, то, что было озвучено командой Трампа под видом так называемых мирных инициатив, выглядит странно. К примеру, мораторий на вступление в НАТО – когда только членство в Альянсе гарантия того, что войны не будет. Все остальные варианты, они просто отсрочивают войну и не на 20 лет, а на гораздо более короткий период времени. Кроме того, если утверждать, что России нужно отдать территории, которые она хочет, то тогда нужно идти дальше, не останавливаться на Украине.

"Надо уже принять решение, чтобы Северный Казахстан отошел от России. В Беларуси уже поставить российский флаг, зачем им играть в эту независимость. В конце концов, часть Эстонии, Латвии, Литвы, все то, на что претендует РФ также уже начать отдавать Путину, чтобы это была не только Украина, а весь комплекс, который хочет Кремль. Вот тогда будущее заявление Трампа, если он пойдет на шаги, которые сейчас уже присутствуют в информационном поле, будет звучать полноценно. А так мне кажется, что это какие-то такие половинчатые уступки России от Штатов, от такого государства, на которое все равняются, от государства, являющегося образцом демократии, борцом за свободу, за независимость, которая является подписантом всех международных документов, сохраняющих это право на независимость, суверенитет, самоопределение", – отметил Сергей Джердж.