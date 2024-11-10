Трамп провел телефонный разговор с Путиным: попросил не обострять ситуацию в Украине и вспомнил о Крыме - WP

В воскресенье, 10 ноября, стало известно о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп уже провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, речь шла о Крыме.

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Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники. Трамп попросил российского лидера не обострять ситуацию. Также он предположил, что мир может потребовать от Украины уступить часть территории. Как это было с Крымом.

Также, по утверждению издания, избранный президент США призвал Путина не идти на эскалацию в Украине, а также напомнил об американском военном присутствии в Европе.

Кроме того, по словам нескольких людей, они обсудили цель достижения мира, и Трамп выразил заинтересованность в дальнейших разговорах, чтобы обсудить "скорейшее разрешение войны в Украине".

Сообщается, что правительство Украины заранее было проинформировано о звонке. Оно не возражало.

Что ответил диктатор Трампу на его предложения, пока неизвестно. Также стоит отметить, что ни офис новоизбранного президента США, ни российская сторона не подтвердили разговор.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп постарается разорвать углубленные партнерские отношения между противниками Штатов: Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Ожидается, что он применит свою фирменную "смесь воинственных угроз и дружеских отношений" с некоторыми диктаторами.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 7 ноября предостерег, что сближение России с КНДР угрожает безопасности не только Европы, но и США. Он подчеркнул необходимость совместной работы стран Индо-Тихоокеанского и евроатлантического регионов.

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