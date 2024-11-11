В МИД Украины возразили, что знали заранее о телефонном разговоре Трампа с Путиным

Министерство иностранных дел Украины возразило, что в правительстве заранее знали о телефонном разговоре Дональда Трампа с российским диктатором. Она якобы состоялась еще в четверг, 7 ноября.

Видео дня

Об этом заявил спикер ведомства Георгий Тихий. Его слова передает Reuters.

"Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, ложны. Впоследствии Украина не могла одобрить или опровергнуть звонок", – заявил спикер МИД.

Напомним, что издание The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, сообщило о том, что Трамп и Путин разговаривали по телефону и обсуждали войну в Украине. В нем было сказано, что Киев был проинформирован о звонке и не возражал против проведения разговора.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп постарается разорвать углубленные партнерские отношения между противниками Штатов: Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Ожидается, что он применит свою фирменную "смесь воинственных угроз и дружеских отношений" с некоторыми диктаторами.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 7 ноября предостерег, что сближение России с КНДР угрожает безопасности не только Европы, но и США. Он подчеркнул необходимость совместной работы стран Индо-Тихоокеанского и евроатлантического регионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!