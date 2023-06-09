'О вводе войск в Украину не говорила ни одна страна': премьер Эстонии прокомментировала громкое заявление Расмуссена

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас отреагировала на заявление экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о возможном введении в Украину натовских войск. Она подчеркнула, что до сих пор ни одна страна такого желания не озвучивала.

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Об этом политик сказала в комментарии медиа. Ее слова процитировала эстонская общественная телерадиовещательная компания ERR.

Напомним, что накануне Расмуссен допустил вероятность отправки группой стран НАТО своих войск в Украину.

Он сразу уточнил, что это в том случае, если на предстоящем июльском саммите Альянса в Вильнюсе украинское государство не получит ясных гарантий безопасности. Так, по его мнению, некоторые государства "могут захотеть направить свои вооруженные силы" на помощь Украине.

Со своей стороны глава правительства Эстонии, заявила, что натовские государства не обсуждают между собой какой-либо план отправки своих военных в Украину.

"Все государства оказывают ту или иную помощь Украине. Но ни одна страна не заявляла о своем желании вмешиваться в эту войну, отправлять на нее своих военных. Я о таких планах не слышала", – заявила Кая Каллас.

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что до завершения войны вопрос членства Украины в НАТО не актуален. Однако, по его словам, страна становится ближе к Альянсу благодаря западному вооружению и обучению военных.

Некоторые чиновники заявляют, что Украину после саммита НАТО ждет "киевский договор" по израильскому образцу. О том, какие гарантии безопасности союзники готовят нашей стране до вступления в Альянс, читайте в материале.

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