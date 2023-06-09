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"О вводе войск в Украину не говорила ни одна страна": премьер Эстонии прокомментировала громкое заявление Расмуссена

Марина Лисничук
Новости политики
1 минута
7,1 т.
'О вводе войск в Украину не говорила ни одна страна': премьер Эстонии прокомментировала громкое заявление Расмуссена

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас отреагировала на заявление экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о возможном введении в Украину натовских войск. Она подчеркнула, что до сих пор ни одна страна такого желания не озвучивала.

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Об этом политик сказала в комментарии медиа. Ее слова процитировала эстонская общественная телерадиовещательная компания ERR.

Напомним, что накануне Расмуссен допустил вероятность отправки группой стран НАТО своих войск в Украину.

Он сразу уточнил, что это в том случае, если на предстоящем июльском саммите Альянса в Вильнюсе украинское государство не получит ясных гарантий безопасности. Так, по его мнению, некоторые государства "могут захотеть направить свои вооруженные силы" на помощь Украине.

"О вводе войск в Украину не говорила ни одна страна": премьер Эстонии прокомментировала громкое заявление Расмуссена

Со своей стороны глава правительства Эстонии, заявила, что натовские государства не обсуждают между собой какой-либо план отправки своих военных в Украину.

"Все государства оказывают ту или иную помощь Украине. Но ни одна страна не заявляла о своем желании вмешиваться в эту войну, отправлять на нее своих военных. Я о таких планах не слышала", – заявила Кая Каллас.

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что до завершения войны вопрос членства Украины в НАТО не актуален. Однако, по его словам, страна становится ближе к Альянсу благодаря западному вооружению и обучению военных.

Некоторые чиновники заявляют, что Украину после саммита НАТО ждет "киевский договор" по израильскому образцу. О том, какие гарантии безопасности союзники готовят нашей стране до вступления в Альянс, читайте в материале.

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