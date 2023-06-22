В своїй книзі "Як зруйнувати русскій мір", я окремо писав про психологію Путіна і про один з найголовніших його комплексів. Це комплекс Карибської кризи. Він щиро вірить: якби Хрущов тоді не злякався, історія пішла б інакше і союз переміг би Штати. Так от, якщо коротко, мрія його життя - перемогти в карибській кризі-2. При цьому, я завжди говорив: він по натурі боягуз. І ніколи не наважиться натиснути червону кнопку. По-тихому, підленько підірвати ГЕС - так. А от відкрито, пустити ракету, це не про нього. Ми маємо розуміти: найближчі місяці росіяни будуть активно блефувати і лякати світ. Наша ж зброя - інформаційно-дипломатична війна і , з цієї точки зору, дуже важливою є сьогоднішня заява Зеленського. На жаль, історія з ГЕС, не набула потрібного розголосу і Путіна напряму не звинуватив майже ніхто. Це дає можливість Путіну знову вважати, що він у грі може піднімати ставки.

Одним словом, найближчі місяці світ буде ходити по лезу бритви. А у нас, як я писав і раніше, будуть нервові гойдалки, які будуть посилюватися російськими інформаційними провокаціями.