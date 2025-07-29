Російська зовнішньополітична доктрина знову пробила дно:

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РФ стала першою державою у світі, яка офіційно визнала владу Ісламського Емірату Афганістан. Звісно, коли путінська росія знаходиться в міжнародній ізоляції, то і визнання афганського Талібану за радість. Щоправда, й тут стався прокол - "геніальна команда" лаврова забула, що після проголошення Ісламського Емірату Афганістан замість Ісламської Республіки Афганістан, в серпні 2021 року де-факто гімном нової держави став нашид "Цей дім хоробрих".

"Нашид" - це мусульманський піснеспів, який традиційно виконується чоловічим вокалом соло або хором без супроводу музичних інструментів і музики загалом.

Як відомо, Талібан включив музику та гру на музичних інструментах до переліку заборонених гріховних діянь в шаріаті, які називаються ХАРАМОМ.

Так от, в цьому новому гімні-нашиді, який можна виконувати лише "а капела" міститься дві згадки про "дружніх росіян":

- про афганський рідний дім, "який став МОГИЛОЮ для РОСІЯН";

- і про гордість від споглядання на "груди ЧЕРЕПІВ , які залишились від РОСІЯН".

Тож на росії депутати Держдуми таки почали обурюватися і вимагати від товаришів-талібів підправити свій гімн. Почекаємо на реакцію талібів, які тим часом постійно розширюють перелік заборон ХАРАМУ. Так в травні цього року було заборонено гру в ШАХИ як "інструмент азарту".

Між іншим і в Україні до команди так званих ГІМНОТВОРЦІВ долучився й доктор філософії у галузі права та майбутній політик Усик, якому не подобається у нашому Славні "деякі фрази". Нагадаю, що в часи президентства Януковича тодішній міністр Шуфрич вже пропонував змінити текст нашого Гімну.

Цікаво, що позиція наших ГІМНОТВОРЦІВ завжди однакова і послідовно провладна. Мовляв головна проблема наших бід не російська орда і навіть не телепні й корупціонери при владі, а "неправильний текст ГІМНУ", "перевернутий ПРАПОР" або "погана КОНСТИТУЦІЯ".

Вивчаємо гімни інших країн.

Шануємо наш рідний державний Гімн!