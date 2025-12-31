Вот случайно наткнулся на информацию о нашем Всеукраинском проекте "НЕВДАХА года-2000".

Далее текст на языке оригинала.

Дійсно, 25 років тому, ми започаткували цю акцію для того щоб висміяти провладний проект політичного МАРНОСЛАВСТА – "Людина року". Нагадаю, що в часи Кучми було модно потрапити бодай в лауреати цієї премії, бо її патронував сам президент, який майже щороку і ставав ДЕРЖАВНИМ ДІЯЧЕМ УКРАЇНИ.

Головним ПОЛІТИЧНИМ ДІЯЧЕМ тієї країни кілька років поспіль проголошували сумновідомого Медведчука, а ще прославляли всіляких богуслаєвих-рабіновичів-ківалових…Головними ж діячами культури і миру та дружби між "братськими народами" була ціла гвардія ідеологів "РУССКОГО МІРА" від Кобзона до Доліної￼, Кіркорова, Ланового…

На тлі цього цинізму і маразму владців та після вбивства Георгія Гонгадзе я звернувся до відомих письменників, журналістів та науковців з пропозицією провести альтернативний громадський проект "НЕВДАХА РОКУ-2000". Ми визначили та оприлюднили наш список. Особливу увагу приділили головним "героям" касетного скандалу і так званому "розслідуванню" вбивства Гонгадзе. Тому тут і Потебенько, і Кучма. Коли ми оголосили номінацію "ФІЛОЛОГ РОКУ" і переможця Леоніда Кучму, то в залі УНІАН журналісти почали сміятися. Натомість Оксана Забужко переконливо довела правомірність нашого вибору лавреата, оскільки фрагмент його оприлюднених розмов потрапив на шпальти всіх світових ЗМІ, а його ненормативну лексику не перекладали на англійську навіть американські медіа.

Отож після згадки про їхню "Людину року" і нашого "Невдаху року" вирішив дати свій субʼєктивний огляд року, що минає.

Таким чином, ГЕРОЯМИ РОКУ-2025 вважаю нашу рідну ВОЮЮЧУ УКРАЇНУ, тобто воїнів ЗСУ, рятівників, медиків, волонтерів і всіх тих, хто ВОЮЄ, ДОПОМОГАЄ і ПРАЦЮЄ задля ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ.

ЦИНІКАМИ року тих, урядовців та народних депутатів, які у бюджеті 2026 року НЕ ЗНАЙШЛИ коштів для збільшення виплат військовим і ЗНАЙШЛИ кошти для суттєвого збільшення фінансування своєї депутатської діяльності. Тож видатки на утримання ОДНОГО депутата в 2026 році зростуть більш як УДВІЧІ, в середньому з 80-90 тисяч до майже 200 тисяч на місяць. До цього додайте 865,5 мільйонів на партійну рекламу вождів парламентських партій та 1 мільйон 749 тисяч 196 гривень на рік кожному депутату для утримання своїх кількох помічників.

НЕГІДНИКАМИ року – тих членів наглядових рад, особливо енергетичних компаній, які кілька років поспіль отримували там МІЛЬЙОНИ бюджетних гривень і НІЧОГО НЕ РОБИЛИ. Тут безальтернативний лідер – Милованов, який отримував наші бюджетні мільйони аж у двох Наглядових радах – "Енергоатому" і "Укроборонпромі" та за кілька годин до розпуску Наглядової ради "Енергоатому" "мужньо" вийшов із її складу. Звісно, їхнє невтручання/сприяння корупційній діяльності державних компаній, не призведе ні до покарання, ні до повернення коштів Державі.

МАРОДЕРАМИ – тих прокурорів та суддів, які оформили собі брехливу інвалідність та відсудили пенсію у 150-240 тисяч гривень, бо їм "положено". Нагадаю, що у період правового режиму воєнного стану максимальна пенсія складає 23 тисячі 610 гривень.

І спеціальну номінацію за 2025 рік пропоную присудити символу політичного марнославства Дональду Трампу – "ГЕОГРАФ РОКУ". Географічні знання президента США шокують:

– тут і війна між "Азербайджаном і Албанією";

– і війна "Камбоджі з Вірменією";

– і звісно, наш Крим, як "невеликий шматок землі, що омивається чотирма океанами".

Щоправда після МІНДІЧгейту вже пора говорити про функціонування в Україні ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ, де керівною і спрямовуючою силою є партія МАМОНИ з гаслом: КРАСТИ і БРЕХАТИ 24/7.