В украинской правовой системе верховенство права, к сожалению, часто отсутствует. Если кто-то не нравится высшему руководству государства — на это лицо могут наложить санкции или лишить гражданства. И это выборочный инструмент в руках власти.

Хоча і санкції, і позбавлення громадянства жодним чином не звільняють правоохоронні органи від обов’язку розслідувати можливі злочини, якщо такі були. Але злочини не розслідують, бо правоохоронна система діє у ручному режимі, виконуючи стоп і фас від влади.

Як можна карати за законом проросійського у висловах Труханова, якщо депутати від правлячої партії чинять так само?

Тому позбавлення громадянства і накладання санкцій на громадян України стають зручним інструментом політичної боротьби.

Я не виправдовую Геннадія Труханова. Його опір деколонізації й декомунізації, проросійська політика та дії, у яких його обґрунтовано звинувачують українські активісти, є ганебними. Він має відповідати перед законом. Але — відповідати за законом ! А не через бажання взяти під контроль фінансові потоки у його місті!

Якщо Труханова позбавили громадянства, його повноваження, відповідно до закону, має виконувати секретар міської ради, обраний людьми. І міська рада, яку також обирали громадяни. Бо це вибір людей.

Те, що замість мера намагаються призначити не обрану громадянами особу, а керівника військової адміністрації з Офісу Президента, ще раз підтверджує політичний характер цього рішення.

Небезпека таких політичних кроків очевидна. Сьогодні вони спрямовані проти твоїх опонентів — і хтось радіє: "Так їм і треба!". Але завтра точно так само можуть позбавляти громадянства чи накладати санкції на тих, кого ти вважаєш своїми союзниками — лише тому, що вони стали незручними для влади.

І чи будуть тепер доведені до суду справи про корупцію і злочини в Одесі, чи позбавлення громадянства стане індульгенцію для Труханова, бо те саме тепер робитиме ставленик влади ?

Так, Одесу потрібно захищати від російських впливів і агресії. І роль Труханова суперечлива. Місто під його керівництвом виживає під російськими ударами і на піддається агресії, хоча він сам продовжує захищати російські наративи.

В цій боротьбі дуже легко перейти тонку межу між захистом держави й руйнуванням принципу верховенства права. А саме верховенство права робить нас демократичною, сильною державою, яка здатна не лише боронитися, а й перемагати.