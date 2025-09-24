Законопроект о направлении подразделений Военно-морских сил Украины в Турцию и Великобританию не предусматривает чрезвычайных изменений. Он лишь согласовывает законодательную базу с фактическими потребностями.

Об этом сказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Он пояснил, что нужны были юридические основания для отправки украинских кораблей за границу.

"На самом деле законодатели приводят нормативную базу к фактическому положению дел. Чтобы обеспечивать содержание наших кораблей за рубежом, необходимо иметь для этого юридические основания", – отметил Плетенчук.

Представитель ВМС ВСУ напомнил, что ранее за рубежом можно было получать соответствующие силы и средства для совместных действий, в частности во время международных учений. Сейчас же ситуация несколько иная. Однако оснований говорить о чем-то чрезвычайном нет, отметил спикер.

"Сказать, что что-то произошло чрезвычайное, я не могу. Это была необходимая мера, и законодатель выровнял эту ситуацию", – подытожил Плетенчук.

Что известно о законопроекте

Президент Владимир Зеленский хочет отправить украинские войска на учения в Турцию и Великобританию. Для этого 22 сентября глава государства зарегистрировал в Верховной Раде соответствующий законопроект.

Реализация закона позволит отправлять подразделения ВСУ в Турцию и Великобританию. Это необходимо в связи с дальнейшей агрессией России против Украины и потребностью в освоении новых видов вооружения, что требует длительного обучения и практики.

Однако сейчас сделать это морским путем невозможно, поскольку Турция, согласно Конвенции Монтре, не открывает проливы Босфор и Дарданеллы для воюющих сторон.

А вот принятие закона позволит провести мероприятия, связанные с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.

Проектом закона предлагается одобрить отправку:

В Турцию:

Корвет Военно-Морских сил Украины "Гетман Иван Мазепа" (типа Ada) со штатным экипажем до 106 военнослужащих.

В Великобританию:

Противоминные корабли "Черкассы" и "Чернигов" (типа Sandown), "Мариуполь", "Мелитополь" и "Геническ" (типа Alkmaar) – каждый с экипажем до 39 военнослужащих.

Управление 1-го дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС ВСУ в составе штаба противоминных действий – до 20 военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, Турция допустила отправку своих военных в Украину в рамках гарантий безопасности. Анкара готова присоединиться как минимум к послевоенному разминированию Черного моря.

