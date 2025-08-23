Турция допустила отправку военных в Украину: что известно

Турция готова присоединиться как минимум к послевоенному разминированию Черного моря. Также Анкара готова рассмотреть возможность отправки своих военных в Украину в рамках гарантий безопасности.

Об этом заявил посол Украины в Турции Нариман Джелял в эфире телемарафона в субботу, 23 августа. Он рассказал, что в пятницу провел встречу с министром обороны Турции Яшаром Гюлером.

Турция рассматривает различные предложения Киева

По словам посла, встреча получилась продуктивной. Речь шла о разминировании, а также о многих других предложениях Украины.

"У нас был очень хороший разговор. Турция готова присоединиться уже в ближайшее время к разминированию Черного моря. Мы проговаривали о гражданском разминировании, то есть наших территорий непосредственно. Они рассматривают много различных наших предложений", – сказал Нариман Джелял.

Кроме разминирования моря, Анкара также рассматривает предложения участия в гуманитарном гражданском наземном разминировании.

Также, продолжил Джелял, Турция потенциально готова отправить своих военных в Украину в рамках плана по предоставлению гарантий безопасности украинскому государству:

"Турецкая сторона – одна из чуть более десяти стран, которые уже рассматривают потенциальную отправку своих военных в Украину. Как стабилизирующий фактор, как фактор предоставления гарантий о не повторении агрессии России в случае заключения мирного соглашения", – сказал он.

Посол добавил, что в Украине приветствуют такие шаги от Турции.

Гарантии морской безопасности

22 августа президент Владимир Зеленский заявил, что во время последнего заседания Коалиции желающих Турция сообщила о готовности присоединиться к гарантиям безопасности. В частности Анкара может взять ответственность за морскую безопасность.

Кроме того, в сети X 23 августа Зеленский написал, что работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается и все наработки будут готовы "в ближайшие дни".

Президент также сообщил, что провел разговор с исполняющим обязанности премьера Нидерландов Диком Схоофом. Во время переговоров также шла речь о гарантиях безопасности для Украины.

Как писал OBOZ.UA, по данным газеты Die Welt, Китай заявил о своей готовности отправить миротворцев в Украину, но если эти силы будут развернуты на основе мандата ООН. В Европе эта новость вызвала неоднозначную реакцию.

А США в рамках гарантий безопасности могут предоставить Украине воздушную поддержку и системы ПВО, чтобы закрыть небо над Украиной. Истребители Соединенных Штатов способны сыграть ключевую роль в обеспечении бесполетной зоны, сообщили Reuters.

