Нужны немедленные законодательные инициативы, которые сделают невозможным давление силовиков на бизнес, – Порошенко о 'кейсе Мазепы'

Давление силовиков на бизнес не только усугубляет экономическую ситуацию внутри страны, но может повредить получению финансовой помощи от Евросоюза и США. Украина не получит прямых иностранных инвестиций, если не будет прилагать все усилия, чтобы обеспечить верховенство права.

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Об этом заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Пятый президент подчеркнул, что бизнес после начала полномасштабного вторжения под постоянными ракетными обстрелами генерирует налоги в бюджет, создает рабочие места, платит зарплаты и волонтерит для фронта. Именно поэтому такие дела, как "кейс Мазепы", вызывают ярость у предпринимателей.

"Concorde Capital – один из трех инвестиционных банков в Украине. Банки работают исключительно в условиях доверия, а инвестиции – это то, в чем сегодня Украина нуждается как воздух. Concorde Capital, Dragon Capital – тоже есть попытки атак, ICU тоже находится под давлением. Нет такого инвестбизнеса, который не находился бы под атакой силовиков", – констатирует Порошенко.

"Так было в 2013 году, когда те же люди, которые сейчас принимают те же решения, организовывали давление на бизнес "имени Саши-стоматолога", – напомнил Порошенко.

"700 дней назад слова "украинская ярость" касались исключительно российского агрессора. Сейчас у бизнеса не осталось иллюзий. Бизнес ясно понимает, что если не объединятся для того, чтобы защититься от произвола силовиков – придут к каждому", – возмущается Порошенко.

Он отмечает: нужны немедленные законодательные инициативы, которые делают невозможным давление силовиков на предпринимателей.

"Эти инициативы должны состоять в том, что никто не может ворваться в бизнес – ни СБУ, ни ГПУ, ни Национальная полиция. Надо кардинально перезагрузить БЭБ с участием иностранных партнеров, поскольку мы это делали, когда формировали НАБУ, САП, Высший антикоррупционный суд. Альтернативы этому не существует", – подчеркнул Порошенко.

"В критериях для получения 50 миллиардов Еврокомиссия и Совет ЕС четко отметили, что приоритетом в том числе является инвестиционный климат, верховенство права, свободная конкуренция, невмешательство власти и государства. И если этого не будет, вы ставите под риск оказание помощи Украине, в которой она нуждается как воздух", – подчеркнул Порошенко.

"Очень советую прочесть сегодняшний пост госпожи Прицкер, которая является специальным представителем президента Соединенных Штатов – она отмечает, что мы должны защитить украинскую экономику", – констатировал пятый президент.

"Прямые иностранные инвестиции не придут, если мы не докажем, что мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить верховенство права, конкурентную среду и инвестиционный климат. И никакими инвестиционными нянями, никакой комиссией, которая будет искать компромиссы, эту ситуацию не исправить", – отметил Порошенко.

"Мы должны объединиться вокруг Вооруженных Сил. Зеленский подчеркнул, что следующие две недели будут играть определяющую роль для будущей войны, для будущего существования государства, для будущего функционирования экономики. На фронте происходят очень сложные процессы и если не будет продемонстрировано ответственное отношение и единство, ситуация значительно ухудшится", – резюмировал Порошенко.