'Нужны изменения в законодательстве': в ЦИК сказали, через какой срок после отмены военного положения возможны выборы

Проведение выборов в Украине после завершения военного положения потребует не только времени, но и существенных изменений в законодательстве. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что избирательный процесс не начнется сразу после прекращения войны.

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Поскольку для этого требуется не менее полугодичный период подготовки. Об этом он заявил в понедельник, 31 марта, сообщают украинские СМИ.

По его словам, выборы пройдут в определенные сроки, но для этого следует не только восстановить инфраструктуру, но и адаптировать избирательную систему к новым реалиям.

Дубовик отметил важность законодательных изменений, которые следует разрабатывать уже сейчас, не дожидаясь завершения военного положения.

"Это касается и порядка образования заграничных избирательных участков, в таком случае дополнительных не только на послевоенных выборах", – сказал он.

Следует учесть, что миллионы украинцев сейчас находятся за границей, и их голосование должно быть организовано по-новому.

Также актуальным остается вопрос голосования в воинских частях, ведь даже после окончания войны многие военные еще будут оставаться на службе. Кроме того, избирательный процесс нуждается в технологическом обновлении и упрощении отдельных процедур.

ЦИК еще в 2022 году обращался в Верховную Раду о необходимости изменений в избирательное законодательство. В 2023 году создали три рабочие группы вместе с народными депутатами, но ни один законопроект до сих пор не вынесен на голосование.

"Мы постоянно в рабочем порядке передаем свои экспертные наработки работникам, органам государственной власти и народным депутатам Украины, членам профильного комитета для того, чтобы они могли прорабатывать будущие законопроекты, которые мы от них ждем. Так же делает и общественность", – утверждает замглавы ЦИК.

Без этих изменений сложно прогнозировать сроки проведения выборов, учитывая ситуацию с военными и избирателями за границей. По словам Дубовика, полгода после завершения военного положения — это "умный" срок подготовки, если учтут все необходимые изменения.

Он также подчеркнул, что выборы не начнутся сразу после завершения войны, поскольку даже военное положение не будет отменено мгновенно.

"Составилось законодательство военного положения. Для его прекращения необходимо будет внесение изменений в сотни нормативно-правовых актов для того, чтобы не обсудить процесс государственного управления в случае его немедленной отмены. Поэтому мы все будем видеть этот подготовительный процесс", – сообщил он.

После отмены военного положения ЦИК будет иметь месяц на официальное объявление избирательного процесса.

"Есть определенные процедуры, мы демократическая страна и мы не можем пренебрегать собственной Конституцией, собственными законодательными требованиями и качеством проведения послевоенных выборов", – сказал Дубовик.

Напомним, что на начало февраля 2025 года абсолютное большинство граждан Украины высказались против проведения выборов до окончания военного положения. Такой точки зрения придерживаются 63,3% украинцев.

Как писал OBOZ.UA, на форуме "Украина. Год 2025" Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост президента ради мира и вступления страны в НАТО.

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