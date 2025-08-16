'Нужно убрать первопричины 'конфликта': Путин повторил свои заявления о прекращении войны в Украине после встречи с Трампом. Видео

После трехчасовых переговоров в узком формате президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин выступили с короткими заявлениями. Во время своего обращения главарь Кремля традиционно начал рассказывать о "первопричинах украинского конфликта".

Также Путин цинично назвал Украину "братским народом". Об этом российский диктатор заявил в ходе пресс-конференции на Аляске.

Обвинения в адрес Украины

Путин заявил, что ситуация в Украине связана с угрозами для безопасности РФ. При этом он добавил его "ранит" ужасная трагедия, которая сейчас происходит в Украине.

При этом главарь Кремля сказал, что для долгосрочного урегулирования войны нужно убрать "первопричины конфликта".

"Чтобы убрать этот конфликт на долгие годы, мы должны убрать все источники этого конфликта. Это дисбаланс в Европе и в целом в мире. Естественно, безопасность Украины требует усиления. Мы хотим поработать над этим. Я хочу надеяться, что договоренность, которой мы достигли, поможет выработать путь к миру в Украине", – сказал Путин.

Также российский диктатор пожаловался, что Киев и европейские столицы якобы могут предпринимать попытки срыва мирного процесса путем "провокаций".

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп встретил российского диктатора Путина 15 августа в 22:09 по киевскому времени. Они прошли несколько метров, сделали общее фото, пожали руки и уехали на встречу. По предварительным данным, закрытая встреча продлится около 6 часов. К слову, во время встречи Трампа и Путина над аэропортом в Анкоридже пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit и четыре истребителя. На кадрах заметно, что рев моторов напугал российского диктатора.

Напомним, вечером 15 августа самолет Путина приземлился на Аляске, для диктатора расстелили красную дорожку, и президент США лично встретил его в аэропорту.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский констатировал, что Россия убивает даже в день переговоров с США. Пока нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершать войну.

