'В день переговоров Россия тоже убивает': Зеленский – о новых ударах оккупантов, встрече на Аляске и зачистке врага под Добропольем. Видео

Страна-агрессор Россия убивает даже в день переговоров с США, которые состоятся на Аляске. Пока нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершать войну.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 15 августа. Он сообщил, что получает доклады от разведки Украины и дипломатов о подготовке встречи на Аляске, "о том, с чем едет Путин".

Россия убивает даже в день переговоров

Также есть доклады из регионов Украины после российских ударов, добавил Зеленский.

"Сумы – российский удар по центральному рынку. Днепровщина – удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонщина, Донетчина – сознательные российские удары. Война продолжается. Продолжается именно из-за того, что нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершать эту войну", – заявил он.

В день переговоров россияне тоже убивают, и это о многом говорит, добавил президент.

"Накануне мы обсудили с Соединенными Штатами Америки, с европейцами, что действительно может сработать. Всем нужно честное окончание войны. Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть – россияне считаются с американской силой. Именно на силу", – заявил Зеленский.

Он также сообщил, что Киев продолжает координацию с партнерами в Европе.

"Говорил сегодня с президентом Франции Макроном. Команда также контактирует. Разница во времени с Аляской – 11 часов. Поэтому завтрашний день для всех в Европе начнется рано. Готовимся к соответствующим разговорам. Россия должна закончить войну, которую сама начала и затягивала на годы. Прекращение убийств нужно. Встреча лидеров нужна", – сказал глава государства.

Речь идет как минимум о лидерах Украины, США и России, продолжил он, – ведь именно в таком формате возможны эффективные решения. Также нужны гарантии безопасности.

"Длительный мир очень нужен. Все знают ключевые цели. Я хочу поблагодарить каждого, кто помогает достичь реальных результатов", – сказал президент.

Успехи на фронте

Зеленский также рассказал, что 15 августа провел Ставку верховного главнокомандующего относительно ситуации на фронте и обеспечения армии.

По словам украинского лидера, долгосрочная армия должна быть контрактной, а переход должен начаться уже сейчас.

"Главком доложил о наших активных действиях. Все направления, особенно Покровское и Запорожское направления. Украинские воины вычищают от оккупанта позиции в районе Доброполья. И это очень важно. Есть результаты. Российское намерение было показать силу перед Аляской. Фактически для оккупанта это заканчивается его уничтожением", – сказал он.

Президент поблагодарил 79-й и 82-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ, которые воюют на направлении Доброполье, а также второму батальону 92-й отдельной штурмовой бригады, 14-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

Зеленский также отметил воинов 32-й отдельной механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты, 1-го и 425-го штурмовых полков.

За оборону Сумщины он поблагодарил 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригада и 225-й штурмовой полк.

Совещание с дипломатами

Президент сообщил, что сейчас провел совещание с дипломатами министерства иностранных дел и командой Офиса президента.

"Мы рассчитываем на парламентскую дипломатию. Поблагодарил сегодня председателя парламента Руслана Стефанчука за его активность. Сейчас должны на следующие месяцы обновить план внешне-политической работы, поручил провести аудит работы с партнерами в рамках оборонных коалиций, коалиции устойчивости. Всех наших договоренностей. Все должно работать", – сказал он.

Зеленский также добавил, что поручил определить "конкретных ответственных за шаги на основных наших направлениях".

"Есть конкретный проект с партнерами, должен быть конкретный человек, который отвечает за успех этого проекта. В понедельник я ожидаю доклад от правительства по обновленному плану внешне-политических шагов", – рассказал глава государства.

Он поблагодарил всех, кто с народом Украины и работает на ее независимость и сильные позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в 22 часа 15 августа ожидается начало саммита глав США и РФ на Аляске. Президент Дональд Трамп пообещал "очень суровые" последствия для России, если почувствует незаинтересованность диктатора Владимира Путина в завершении войны.

