Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва позитивно оценивает слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости активизации переговоров. По его словам, в РФ "абсолютно согласны" с тем, что переговорному процессу следует "добавить динамики".

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Такое заявление Песков сделал в ходе общения с прессой в пятницу, 18 июля. Он, в частности, назвал "позитивным сигналом" заявление Зеленского о том, что переговоры об урегулировании между Москвой и Киевом нужно активизировать.

По словам Пескова, в Кремле согласны с тем, что переговорному процессу стоит "добавить динамики".

"Это позитивный сигнал. И здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу", – сказал пресс-секретарь диктатора Владимира Путина.

Предыдущие прямые переговоры Украины и РФ состоялись 16 мая и 2 июня в Стамбуле.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с новоназначенным секретарем СНБО Рустемом Умеровым, во время которой поручил продолжить работать с партнерами по поставкам оружия. Также глава государства дал задание "добавить больше динамики" процессу выполнения договоренностей второй встречи в Стамбуле.

При этом 16 июля Песков пожаловался, что Украина якобы не хочет продолжать переговоры, и выдал, что якобы "все стороны должны оказывать давление на Киев" для проведения нового раунда переговоров.

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