'Нужна очистка власти': президент Литвы сказал, от кого избавиться Украина для вступления в НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал условие вступления Украины в НАТО. По его словам, нужна очистка власти, в частности, речь идет о "пятой колонне".

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Об этом Наусед заявил в интервью LRT. Он отметил, что важным условием является борьба с так называемой "пятой колонной".

"Это одно из условий, это очень важное условие, но посмотрим правде в глаза: пятая колонна везде, даже в странах, в которых мы не могли бы представить, далеко, даже к западу от нас", – подчеркнул Науседа.

Глава Литвы уточнил, что очищение власти является чрезвычайно важным вопросом. Он добавил, что видит решение властей Украины, которые пытаются устранить таких людей из всей иерархии власти.

"Каждый раз, когда я слышу, что кого-то снимают с высокой должности, это меня радует, потому что я понимаю, что государство наводит порядок", – сказал Науседа, добавив, что ожидает дальнейшей "очистки".

Глава Литвы также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский знает об условиях вступления в Альянс. По его словам, после окончания войны вопрос членства Украины в НАТО решится "очень быстро".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В конце второго дня саммита НАТО в Вильнюсе, 12 июля, Зеленский рассказал о достижениях нашего государства на важном мероприятии. Он заявил, что впервые за время независимости сформирован фундамент безопасности для Украины на пути в Альянс;

– издание Bloomberg сообщило, что Зеленский перед саммитом НАТО в Вильнюсе пытался повлиять на ход дискуссий о гарантиях для нашей страны и приглашении Киева в членство в блоке. Он использовал более жесткую риторику, чем обычно, когда стало известно, что текст итоговой декларации сменили на формулировки, менее выгодные для Украины.