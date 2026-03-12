'Нужен план Б': Зеленский обвинил Орбана в шантаже и работе в пользу России

Президент Владимир Зеленский призвал европейских лидеров разработать план Б для обеспечения долгосрочного финансирования Украины. Это необходимо в условиях шантажа со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который задерживает обещанный кредит от ЕС в размере 90 миллиардов евро.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал в интервью Politico. Он хочет, чтобы в Европе разработали запасной вариант экономической поддержки на случай, если сопротивление Орбана не удастся преодолеть до того, как ресурсы Киева иссякнут.

"Нам и Европе, нам всем нужен этот план Б. Наши европейские партнеры и настоящие друзья знают, что мы защищаем не только украинские ценности, мы защищаем свободу всей Европы", – подчеркнул президент.

На вопрос, не зашел ли он слишком далеко в своей недавней завуалированной угрозе в адрес Орбана, Зеленский ответил, что не считает "дипломатическое молчание" "очень полезным" в отношениях с венгерским премьер-министром.

Глава государства раскритиковал позицию Орбана, осудив его за попытки заблокировать, а затем отменить санкции против России, и обвинив его в "шантаже" по поводу кредита от ЕС. Он также сказал, что премьер-министр Венгрии является "другом" и "стратегическим партнером" России, а также "союзником" диктатора Путина.

"Он стоит на стороне российского лидера. Он делает то же самое, блокируя все для Украины. Единственное, чего он сегодня не делает, – это не атакует нашу территорию ракетами или дронами. И он не отправляет своих солдат. Но он блокирует финансирование для Украины, поставки оружия для Украины и выступает против вступления Украины в ЕС", – добавил Зеленский.

Кроме того, Орбан поддерживает российские нарративы, отметил гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Politico, страны Европейского Союза готовы профинансировать Украину даже в случае блокирования совместного займа на 90 млрд евро со стороны Венгрии и Словакии. Для этого страны Евросоюза могут применить механизм двусторонних кредитов. Этот вопрос вынесут на обсуждение на саммите, который состоится в Брюсселе на следующей неделе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!