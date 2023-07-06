Новым послом Британии в Украине стал внук Чемберлена Мартин Гаррис: что о нем известно

Мартин Гаррис, внук бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Невилла Чемберлена, назначен новым послом Великобритании в Украине. На этом посту он заменит Мелинду Симмонс, возглавлявшую миссию с 2019 года.

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Плановая ротация состоится в сентябре этого года. Об этом сообщили на официальных страницах посольства.

"Я рад вернуться в Украину, чтобы возглавить сверхважную работу нашего посольства по поддержке украинского правительства и народа, которые защищают свою страну и наши общие ценности. Отношения Великобритании с Украиной никогда не были настолько крепкими, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет нужно", – сказал Гаррис, комментируя назначение.

Как известно, Мартин Гаррис уже работал в Украине в 2003-2008 годах – на должности заместителя руководителя миссии и генконсула.

В 2010-2014 годах был послом в Румынии, а в 2014-2017-м – заместителем руководителя миссии в Москве. Последние пять лет Гаррис возглавлял директорат по делам Восточной Европы и Центральной Азии в МИД Британии.