В 24 км от Харькова есть город Мерефа, и был такой анекдот: —Чего он так кричит? —Говорит с Мерефой! —А разве по телефону нельзя?

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Так вот, о некоторых вещах мне хочется кричать прямо через океан — в Америку. Перечислю, например, ключевые посылы моих нескольких недавних статей:

США не должны стесняться, подталкивая Украину — для её же пользы — к принципиальным кадровым решениям, пока ситуация такова, что никто не ослушается;

"израильский" вариант американской помощи в украинском случае не поможет: у нас нет в США такого лобби, какое есть у Израиля, чтобы вариант этот заработал по-настоящему;

референдумы о принадлежности Крыма или Донбасса не только объективно невозможны из-за произошедшей колоссальной миграции, но и породят страшный прецедент для всего мира, если страны увидят, что при международной поддержке так можно решать территориальные споры;

Байден победить на выборах имеет гораздо больше шансов, идя на них в паре не с Харрис, а с Хиллари Клинтон;

американцы могли бы предлагать мордору любые допустимые с точки зрения США компромиссы — просто чтобы убедиться, что рф не согласится ни на какой из них, в связи с чем надо не к переговорам нас подталкивать, а серьёзнее нам помогать.

Ну вот, будем считать, что всё крикнул, а теперь — о том, каким должно быть с нашим участием эдакое полуНАТО, против которого Запад, как следует из постоянных полунамёков и полутонов, вовсе не стал бы возражать.

Это должен быть аналог именно общества с ОГРАНИЧЕННОЙ ответственностью: "страны Цивилизации" не должны принимать на себя обязательств ни обьявлять войну россии, чего они очень боятся, ни участвовать в сражениях личным составом, которым они так дорожат.

Как в клубе по интересам, каждый обещает "в случае чего" то, что сможет, но обещает конкретно и РЕАЛЬНО: Украина — участие личным составом, остальные страны — оружие и прочие стратегически важные ресурсы, необходимые для РЕАЛЬНОЙ победы.

Статья 5 Вашингтонского договора всё равно очень размыта и ничего, по сути, не гарантирует: ну, напали на одного это напали на всех — И ШО? Пока что явно имеем не столько все за одного, сколько таки один за всех, а пятая статья проявляется лишь в коллективных причитаниях наших друзей, что им вовсе и не больно, когда к ним из мордора что-то прилетает, они даже этого, типа, не замечают.

Чем беззубый Североатлантический (Вашингтонский) договор, лучше пусть каждый обязуется сделать именно то, что сможет, но по-настоящему и очень чётко. Нам не нужно ни их состояние войны, ни их личное участие своими избирателями в нашей войне — но что действительно могут, пусть таки сделают. Не проведут консультации или созовут СБ ООН, ещё более мёртвый, чем НАТО, а таки КОНКРЕТНО.

Лучше ответственность ограниченная, но настоящая, чем непонятно какая и декларативная.