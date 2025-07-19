Как сообщает The Washington Post, Трамп, беседуя 4 июля с Зеленским, настойчиво посоветовал ВСУ перейти против россии в наступление, ведь в обороне переломить ход войны не удастся, - явно имея в виду при этом неожиданном "подстрекательстве" американское оружие для Украины стоимостью 20 млрд долларов за счёт Европы.

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Да и вообще, по общему мнению, этот разговор был безусловно лучшим из всех состоявшихся между действующими лидерами Украины и Соединённых Штатов, - именно тогда непредсказуемый Трамп, в частности, спросил, будет ли Украина бомбардировать москву, на что получил положительный ответ (хотя и говорил позднее, что данные слова вырвали из контекста, - однако же контекст таки был).

Уже после этого разговора в Украине состоялись назначения чисто по американскому образцу - Стефанишина стала украинским Келлогом, а из Фёдорова делают украинского Маска, причём в хорошем смысле, по аналогии с его Депертаментом правительственной эффективности DOGE.

В дальнейшем же ожидается - по крайней мере, был бы весьма уместным - новый этап в отношениях Украины с Трампом:

"Виноват во всём Бидон -

он один, и только он!",

что должно быть в такое время чрезвычайно полезным независимо от того, справедливо ли это по сути (хотя лично я считаю, что однозначно справедливо)…

Ну а мордор от этого всего настолько звереет, что ёбнутый медведев, боясь Трампа и потому отыгрываясь на Европе, превзошёл сам себя:

европейские руководители - недоумки, "прибалты" - убогие, чухонцы (то есть финны) - оборзели, поляки - недоразделеёные (намёк на три раздела Польши и четвёртый- согласно пакту молотова-риббентропа), британцы - в своём говне, Германия - третий рейх, Франция - режим Виши, Европу - надо учится ненавидеть, [гинеколог в прошлом] "омерзительная старуха" Урсула думает тем местом, которым занималась в период неудачной медицинской практики.

Это, кстати, - прошлый президент россии, с которым там связывали надежды на либеральное европейское будущее…

Казалось бы - что может быть ещё больше? Но ещё больше - стремится сделать Главный китаец.

The Times пишет, что Си хочет пригласить путина и Трампа вместе в Пекин на празднование 80-й годовщины завершения Второй мировой войны.

Так вот, самое интересное здесь - дата: третье сентября. Ведь она чудесным образом полностью совпадает с завершением знаменитых трамповых "50 дней": соответствующее заявление Трамп сделал 14 июля - прибавляя 50 дней, получаем "64 июля", то есть "33 августа", то есть 2 сентября! И на следующий день - такая встреча!!!

Или же это, может, гениальный Трампушка, зная, понятно, когда в Китае планируется праздник, так всё точнёхонько - день в день - рассчитал?!

Вспоминаю песню именно про третье сентября известного в россии и Америке негодяя (украинско-еврейского происхождения), который пел - как теперь оказывается, как бы от имени Трампа - "ведь было всё у нас всерьёз" как раз о предшествующем (дедлайновом!) дне 2 сентября…

Мир меняется.