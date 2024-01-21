Встреча глав правительств Венгрии и Словакии, которая состоялась в Будапеште накануне внеочередного саммита Европейского союза, запланированного на 1 февраля, привлекла внимание, прежде всего, возможность создания нового тандема, который будет упорно противодействовать проукраинским инициативам.

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Саміт Євросоюзу1 лютого збирається саме тому, що на попередній зустрічі прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував виділення допомоги Україні, пише Віталій Портніков для radiosvoboda.org.

І ось тепер, коли наближається остаточне вирішення проблеми, премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, може стати "рятівним колом" для угорського політика. Адже без одностайної підтримки всіх країн членів ЄС жодної країни не можна позбавити права голосу при ухваленні рішень і, таким чином, Орбан може бути впевненим, що у Брюсселі змушені будуть рахуватися з його позицією у будь-якому разі.

Погляди Орбана і Фіцо на те, як "має бути вирішена" ситуація з війною Росії проти України, є дуже близькими. Угорський премʼєр багато разів наголошував, що у російсько-українській війні будуть лише переможені, а не переможці й радив Україні домовлятися з Росією, а Заходу – скоротити свою підтримку Україні.

Схожих поглядів притримується і новий словацький премʼєр. "Ми можемо спрямувати туди всю зброю світу та гроші, проте Росія все одно ніколи не буде переможена військовим шляхом. Настане рубіж 2023 і 2024 років, і ви побачите, що Російська Федерація почне диктувати умови врегулювання цього конфлікту" – наголошував Фіцо напередодні зустрічі із Орбаном.

Проте перебільшувати можливості словацького премʼєра також не варто. Незважаючи на всю свою риторику, Роберт Фіцо завжди був набагато більш обережним у своїх стосунках із європейськими партнерами, ніж Віктор Орбан. Це знають і у самій Угорщині.

"Орбану було легше з Польщею, бо лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський зробив своїм головним принципом максимальне віддалення Польщі від Євросоюзу. Якщо поляки об'єднали зусилля з Орбаном з ідеологічних міркувань, то у ситуації з Фіцо готовність до співробітництва ґрунтується на інших чинниках. Після перемоги нинішнього словацького прем'єр-міністра на вересневих виборах стало ясно, що Фіцо проводить куди обережнішу політику, ніж його угорський колега", – зазначає будапештський тижневик hvg360.

А чеське видання Hospodářské noviny нагадує: "Фіцо, який поки що не був помічений у блокуванні вироблення спільної позиції в ході переговорів усередині ЄС, під час свого візиту до Будапешту більш серйзно розвернувся у бік Орбана, який у ЄС вважається – більшою чи меншою мірою – російським "троянським конем".

Саміт ЄС, запланований на 1 лютого, покаже, на чиєму боці насправді перебувають Роберт Фіцо та його уряд".

Отже, 1 лютого справді стане моментом істини, яке продемонструє, наскільки ефективним може бути антиєвропейський і антиукраїнський тандем у самому Євросоюзі. Втім, я не виключаю, що будапештські перемовини угорського і словацького премʼєрів насамперед – елемент тиску, який має продемонструвати колегам, що з їхніми інтересами – як і з їхніми уявленнями про те, як має виглядати життя у Європі – варто рахуватися.