Новый раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться в Ватикане: в WSJ назвали сроки

Следующий раунд мирных переговоров между Украиной и Россией может состоятся в Ватикане. По предварительным данным, встреча делегаций может произойти уже в середине июня.

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При этом в ходе нового раунда переговоров участие могут принять в том числе представители Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Вероятность проведения переговоров в Ватикане обсуждалась в ходе телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макронов, канцлером Германии Фридрихом Мерцев, а также премьер-министрами Великобритании и Италии Киром Стармером и Джорджией Мелони. Американский президент проинформировал европейских коллег, что он отправит госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Кита Келлога на российско-украинские переговоры в Ватикане.

Некоторые из европейцев, участвовавших в телефонном разговоре, настаивали на том, что результатом любых переговоров в Ватикане должно быть безусловное прекращение огня. Однако, по информации WSJ, Трамп снова возразил, заявив, что ему не нравится термин "безусловный".

В конце концов европейцы согласились отказаться от своего требования о безусловном прекращении огня в Украине. Также по результатам многостороннего телефонного разговора стало известно, что переговоры между Украиной и РФ в Ватикане начнутся в середине июня.

Напомним, в МИД России выдвинули очередное абсурдное требование. Там заявили, что для подписания меморандума и других соглашений с Россией Украина должна избрать нового президента страны.

Как ранее писал OBOZ.UA, страна-агрессор может требовать от Украины в так называемом "меморандуме мира" полной потери суверенитета – от контроля над армией и оружием до потери права украинцев на собственную политику и территории.

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