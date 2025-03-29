Новые требования Путина свидетельствуют о желании полной капитуляции Украины, а не мира – ISW

Последние заявления российского диктатора Владимира Путина еще раз подтвердили, что он не хочет мира. Его целью было и остается достижение капитуляции Украины.

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Именно поэтому он постоянно говорит о "нелегитимности" украинского президента Владимира Зеленского, выдвигает неприемлемые требования, которые выдвигал еще до начала полномасштабного вторжения, говорит о "неонацистских группировках" в Украине, а с недавних пор еще и продвигает нарратив о необходимости введения в нашем государстве "внешнего управления". Последние высказывания Путина и их реальное значение были проанализированы в Институте изучения войны.

В сделанных во время поездки в Мурманской области 27 марта заявлениях Путин ужесточил свои попытки выдать украинские власти нелегитимными и неспособными участвовать в переговорах о прекращении развязанной Россией агрессивной полномасштабной войны. Общаясь с моряками-подводниками, он взялся рассказывать, что в Украине якобы "нацисты" и люди с "неонацистскими взглядами" оказывают значительное влияние на правительство и что "неонацистские группы" имеют "фактическую власть в своих руках".

Диктатор, уже более 20 лет остающийся на высшем посту в своем государстве вопреки российской конституции, повторил заявления о нелегитимности Зеленского, поскольку в Украине не проводились президентские выборы в 2024 году. Правда, теперь он расширил свои претензии по поводу "легитимности" на все органы власти в Украине, аргументируя это тем, что именно "нелегитимный" президент Украины назначает чиновников в регионы.

"Однако украинская Конституция прямо запрещает проведение выборов во время военного положения и вторжения враждебной страны", – напомнили аналитики.

По словам Путина, "неонацистские формирования" руководят Украиной в отсутствие легитимного украинского правительства. Так что он, мол, не знает, как и с кем Россия может вести переговоры.

"Раньше Путин характеризовал украинское правительство как нелегитимное, пытаясь оправдать нежелание России добросовестно участвовать в переговорах о прекращении войны, и постоянно упоминал о "денацификации" – термин, который Кремль использует, чтобы выдвинуть свое требование по устранению украинского правительства и установлению пророссийского марионеточного режима – как цель своего полномасштабного вторжения с февраля 2022 года", – говорится в материале.

О "нелегитимности" Зеленского Путин неоднократно говорил перед телефонным разговором с президентом США Дональдом Трампом 12 февраля, правда, после него повторял эти обвинения гораздо реже. А в конце февраля 2025 года, напоминают аналитики, диктатор даже косвенно признал Зеленского легитимным президентом Украины и будущим партнером России по переговорам.

"Заявление Путина от 27 марта, кажется, является повторным усилением его обвинений, направленных на подрыв легитимности Зеленского. Ранее ISW отмечал, что продолжающиеся попытки Кремля охарактеризовать украинское правительство как нелегитимного партнера по переговорам ставят под серьезное сомнение готовность Кремля добросовестно вести переговоры об урегулировании войны и устанавливают информационные условия для нарушения Россией любого достигнутого соглашения на том основании, что украинская власть не имела законного права ее заключать", – отмечают аналитики.

В то же время Путин снова повторил свое требование об "устранении первопричин" войны в Украине, что должно стать предпосылкой для мирного соглашения - и что сделало бы невозможным достижение справедливого и длительного мира. В подаче самого диктатора и других российских высокопоставленных чиновников, этими "первопричинами" являлось якобы нарушение НАТО обязательств "не расширяться на восток" и якобы нарушение Украиной прав русскоязычных меньшинств в Украине.

"Требования Кремля устранить эти так называемые "коренные причины" сводятся к требованию полной капитуляции Украины с установлением пророссийского правительства в Украине и обязательств по украинскому нейтралитету – тех же требований, которые Путин выдвигал еще до полномасштабного вторжения", – отметили в ISW.

Вдобавок к старым требованиям у Путина появилось еще одно, связанное с его стремлением подорвать легитимность украинского правительства.

Так, он предложил установить в Украине "внешнее управление под эгидой ООН" с привлечением США, Европы и "союзников России". По словам диктатора, это якобы нужно для проведения "демократических выборов" с целью приведения к власти "жизнеспособного правительства, пользующегося доверием народа".

Свою новую блажь Путин попытался аргументировать тем, что благодаря "внешнему управлению" Россия сможет "начать переговоры по мирному договору" и "подписать законные документы, которые будут признаны во всем мире".

На эту идею отреагировали в Белом доме. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюит отверг предложение Путина ввести в Украине временную администрацию, заявив, что украинская Конституция и украинский народ определяют управление в Украине. После него высказался также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который также отклонил предложение Путина и заявил, что в Украине есть легитимное правительство, которое нужно уважать.

"Новое требование Путина о создании временного правительства в Украине как предпосылки для мирных переговоров демонстрирует, как Кремль продолжает держать переговоры в заложниках и пытается требовать от Запада дополнительных уступок после прогресса, достигнутого в текущих переговорах о прекращении огня. ISW продолжает оценивать, что Кремль остается преданным своей цели затягивать любые переговоры о временном прекращении огня на линии фронта или постоянном мирном соглашении, чтобы продолжать добиваться постепенных успехов на поле боя и создать благоприятные условия для достижения полной капитуляции Украины", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Россия наносит удары по критической и гражданской инфраструктуре Украины под "прикрытием" прекращения атак на энергетику. Ведь Кремль отказался от американского предложения о полном прекращении огня, достигнутые же договоренности не предусматривают защиты гражданской или неэнергетической критической инфраструктуры – и атаки на них оккупанты существенно нарастили.

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