Британия созывает новый саммит по Украине: когда состоится встреча

В субботу, 15 марта, Великобритания планирует провести повторный саммит по Украине. Он состоится в онлайн-формате.

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Эту информацию подтвердили в Даунинг-стрит. Как отметило издание The Guardian, это мероприятие состоится в конце напряженной дипломатической недели: во вторник запланированы украинско-американские переговоры в Саудовской Аравии, кроме того, в течение недели в Париже пройдут отдельные европейские дискуссии с участием министров обороны Британии, Германии, Италии и Польши.

"Можно ожидать, что премьер-министр Кир Стармер проведет вторую встречу лидеров коалиции желающих, основываясь на саммите в Ланкастер-хаусе", – сообщил представитель Даунинг-стрит Дэйв Парес, имея в виду лондонскую встречу 2 марта.

По информации Bloomberg, в новой встрече примут участие лидеры стран НАТО, готовые приобщить свои военные силы к "коалиции желающих". Какие именно государства будут участвовать во втором саммите по Украине, не раскрывается.

"Мы сосредоточены на поддержке Украины, обеспечении суверенной и безопасной Украины и работе над предложениями по достижению прочного и долговечного мира", – добавил Парес.

Как ранее писал OBOZ.UA, после саммита европейских лидеров, организованного Киром Стармером 2 марта, союзники договорились о ряде важных шагов. Среди ключевых решений – продолжение поставок военной помощи Украине и усиление экономического давления на Россию.

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