Буданов анонсировал новый обмен пленными с Россией: что известно

Новый обмен пленными между Украиной и Россией может состояться в ближайшее время. Однако проведение обменов затрудняют как юридические, так и физические процедуры.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он пояснил, что подобные трудности возникают как со стороны Украины, так и со стороны страны-агрессора.

"Я подтверждаю, что в ближайшее время будет обмен. Просто мы не всегда успеваем с физическими и юридическими процедурами – как они (россияне – ред.), так и мы", – отметил Буданов.

Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся 11 апреля. В тот день домой вернулись 175 защитников и 7 гражданских. Более половины освобожденных военных попали в плен во время обороны Мариуполя. Возраст самого молодого освобожденного – 22 года, самому старшему исполнилось 63.

По словам представителя Главного управления разведки, заместителя председателя координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова, в рамках обмена Украина надеялась вернуть больше своих граждан, однако россияне отвергли почти все гуманитарные инициативы нашей стороны.

"К сожалению, враг отверг гуманитарные инициативы, к которым мы были готовы, как и многие другие вещи. В то же время работа продолжается. Можем очень осторожно говорить, что в ближайшее время будут продолжены мероприятия, и могу сказать, что сегодня было только начало пасхального обмена", – рассказал он.

