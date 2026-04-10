'На переговорах услышим много нового': Буданов о влиянии ударов по нефтяным терминалам РФ на позицию Украины

Обстрелы нефтяных терминалов в тылу РФ влияют на мирные переговоры. Во время следующего их раунда можно ожидать "много нового" от россиян.

Об этом заявил глава ОП Кирилл Буданов. Как передает "Укринформ", генерал-лейтенант 9 марта выступил на брифинге в рамках Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины

Один из сотрудников СМИ спросил у Буданова, влияют ли атаки по российским нефтяным терминалам на переговорный процесс. Спикер ответил утвердительно.

"Они точно влияют. Это и так очевидно", – сказал бывший начальник ГУР МО.

В то же время он признал: изменение позиции государства-агрессора под влиянием этих ударов является дискуссионным вопросом.

"На следующих переговорах с ними, я думаю, мы услышим много чего нового. В любом случае это значительно усиливает нашу позицию и не делает ее, как говорится, слабой. Мы должны делать все для того, чтобы наша победная позиция усиливалась. И любые средства для достижения цели оправданы и правильны", – объяснил руководитель Офиса президента.

Что предшествовало

Ранее Кирилл Буданов заявил, что союзники просили Украину прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России. "Мы получаем определенные сигналы по этому поводу", – сказал он.

Впрочем, наши оборонцы не прекратили кампанию введения "санкций" против нефтяной отрасли противника. Институт изучения войны указал на активизацию украинских дальнобойных обстрелов российской нефтяной инфраструктуры.

Согласно официальным статистическим данным, Украина впервые с начала полномасштабной войны в 2022 году запустила больше БпЛА по России, чем Россия запустила по Украине. Таких показателей Силам обороны удалось достичь в марте 2026-го.

Как писал OBOZ.UA, регулярные украинские атаки по российской нефтяной инфраструктуре существенно перегружают ПВО страны-агрессора и приводят к проблемам в экспорте нефти. Пропагандисты в РФ признают проблемы в борьбе с дронами и жалуются на нехватку ракет-перехватчиков.

