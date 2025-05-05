Новая временная поверенная в делах США прибыла в Украину: подробности визита и фото

В Киев прибыла новая временная поверенная в делах США Джули С. Дэвис, заменившая Бриджит Бринк. Она продолжит реализацию внешнеполитической стратегии Вашингтона по прекращению войны в Украине.

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Об этом сообщили в посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине. Посол Дэвис приехала в период, когда критически важно обеспечить устойчивый мир и поддержать курс США в завершение войны.

"Мы рады приветствовать в Киеве новую временно поверенную в делах Джули С. Дэвис. После подписания исторического Соглашения о Фонде реконструкции Украины, посол Дэвис прибывает в Украину в решающий момент, чтобы продлить политику президента Трампа по прекращению войны и обеспечению длительного мира и процветанию в Украине", – говорится в заявлении.

Что известно о Джули С. Девис

Джули С. Дэвис официально приступила к работе в Украине 5 мая 2025 года, отметили в посольстве. В то же время, она сохраняет аккредитацию как посол США на Кипре, где работает с 2023 года.

В ее дипломатическом портфеле – десятки поездок в Восточную Европу и серьезный опыт работы со странами постсоветского пространства. Ранее она также была специальным посланником США по Беларуси в Литве, а в 2020 году стала первым послом США в Беларуси с 2008 года.

Дэвис была заместителем помощника госсекретаря по Западной Европе и ЕС, а также заместителем представителя США при НАТО. Она работала и в структурах Госдепа в Вашингтоне, и в американских посольствах в Грузии, Украине и России.

Посол имеет высшую дипломатическую категорию и удостоена Президентской награды за заслуги. Она получила степень бакалавра в Университете Северной Каролины и магистерский диплом Принстонского университета по специальности "Международные дела".

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме Джули Дэвис назвали "выдающейся карьерной сотрудницей Высшей дипломатической службы, имеющей ранг министра-советника". Ее назначили на этот пост президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио.

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