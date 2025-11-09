Норвегия готова использовать национальный суверенный фонд в 1,7 триллиона евро в качестве финансового обеспечения для кредита ЕС Украине.

Это стало ответом Осло на нежелание Бельгии разблокировать использование российских активов для кредита Украине. Брюссель боится, что замороженные 140 миллиардов евро центробанка России, которые должны были стать источником финансирования Украины в ближайшие два года, оставят его один на один с кремлем и соответствующими судебными исками.

Когда этот план ЕС не убедил Бельгию, прибегли к другому варианту. Речь идет о том, чтобы привлечь солидарный кредит на 140 миллиардов евро. Тогда странам ЕС придется ежегодно платить до 5,6 миллиардов евро процентов. Или же можно выделить Украине ту же сумму в виде прямых грантов. Но тогда Франции каждый год придется платить до миллиарда евро, а той же Бельгии - до 200 миллионов, повышать налоги и пересматривать бюджеты.

Если и это не сработает, тогда Норвегия подставит плечо Украине.