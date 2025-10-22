'Ночная атака показывает, что Путин не хочет мира': в Чехии призвали дать Украине боеприпасы и ПВО до зимы

Ночная атака РФ на Украину является очередным доказательством того, что российский диктатор Владимир Путин хочет войны и смеется над предложениями о прекращении огня. Украине нужно срочно предоставить боеприпасы и ПВО, иначе начнется кризис во всей Европе.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он подчеркнул, что "путинизм нужно остановить".

"Ночное нападение России на Украину является еще одним доказательством того, что Путин хочет войны. Ему абсолютно плевать на предложения о прекращении огня. Именно поэтому путинизм нужно остановить", – написал министр в соцсети Х.

Липавский добавил, что необходимо усиливать безопасность Украины и Европы. Нужны системы ПВО, боеприпасы и оборудование для энергетики, чтобы сорвать российский террор.

"Мы должны укрепить безопасность Украины и Европы. До наступления зимы нужно поставить Украине боеприпасы, системы противовоздушной обороны и энергетическое оборудование. Иначе мы рискуем гуманитарным кризисом в Европе", – подчеркнул министр.

Массированная атака России на Украину 22 октября

В ночь на 22 октября российские террористы ударили ракетами и дронами по территории Украины. Особенно сильно атаковали Киев и Запорожье.

Из-за российской комбинированной атаки в Киеве прогремели мощные взрывы: враг ударил по столице баллистикой, крылатыми ракетами и дронами. В результате разгорелись пожары в нескольких районах города, есть пострадавшие и погибшие. Погибли по меньшей мере два человека, 29 киевлян пострадали, среди раненых – пятеро детей.

В Броварском районе Киевской области в результате российского удара погибли четыре человека, двое из них – дети. Еще два человека получили тяжелые ранения.

В Запорожье российские террористы повредили многоэтажку, количество раненых превысило 15 человек. Захватчики били по инфраструктуре: без света остались тысячи людей.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную жестокую атаку России по Украине. Он отметил, что российские слова о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока российские руководители не окажутся перед серьезными трудностями. По убеждению Зеленского, достичь этого возможно только путем усиления санкций, применения дальнобойных средств и согласованных действий всех союзников Украины.

