'Никто не может наложить вето': Зеленский отреагировал на требование России не брать Украину в НАТО

Налагать вето на вступление Украины в Североатлантический альянс могут только страны-участники этого альянса. Любое другое государство, и в частности, государство-агрессор РФ, это сделать не могут.

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Об этом на брифинге сказал президент Владимир Зеленский. Именно так украинский лидер прокомментировал вопрос якобы требования России относительно членства Украины в НАТО.

Как подчеркнул Владимир Зеленский, Россия не только не страна НАТО, она еще является агрессором, и как "участник этой войны не может говорить о гарантиях безопасности для Украины".

Однако Соединенные Штаты являются членом Североатлантического союза.

"Есть ли диалог Америки и России по Украине в НАТО? Уверен, что есть", – сказал президент.

Он напомнил, что США и без того в последнее время не поддерживали идею вступления Украины в Альянс. Поэтому украинский лидер рассчитывает, что Америка может предоставить свои гарантии безопасности в случае отказа Украины от членства в НАТО.

Так или иначе, однако, указанное требование России Владимир Зеленский расценивает лишь как угрозу.

"Если мы отказываемся от НАТО, от чего отказывается Россия? Раньше они говорили, что они пошли в Украину защищать безопасность своего государства, потому что НАТО приближается. Если НАТО не приближается, что будет предлагать Россия? Что они предлагают? "Вы откажитесь от вступления в НАТО" – это угроза", - пояснил президент Украины и добавил, что украинцы не пугаются "русских угроз".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что наша страна не будет членом НАТО. И хотя официально США такую позицию никогда не обнародовала, это "очень четко дали понять", отметил он, причем давно.

В свою очередь, на саммите НАТО в Вашингтоне союзники подтвердили необратимость пути Украины в Альянс. Позиция США такова, что Украина не должна получить членство в НАТО в рамках мирного договора, но это может измениться, заявил генсек Марк Рютте.

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