'Членство в НАТО исключено': Келлог назвал 'обходные пути' для Украины

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что наша страна не будет членом НАТО. Это "очень четко дали понять", отметил он, причем давно.

Видео дня

Об этом Келлог заявил в эфире Fox News. При этом, по его словами, есть другие варианты, которые можно использовать.

"Позвольте привести один пример. Мы очень четко дали понять: членство в НАТО исключено. Украина не станет частью НАТО. Это не новость – мы говорим об этом с 2008 года, когда посол (США в России – Ред.) Бернс сказал Кондолизе Райс, что это "слишком". Я сам писал об этом в 2013 году", – сказал представитель Трампа.

В то же время у Киева остаются определенные обходные пути.

"Есть обходные пути. Есть варианты, которые можно использовать. Поэтому не стоит начинать с проблемы, не предлагая никакого решения. Это охватывает все, что мы обсуждаем", – отметил Келлог.

Он добавил, что рассчитывает на "довольно конструктивные" переговоры в Лондоне на следующей неделе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время саммита НАТО в Вашингтоне союзники подтвердили необратимость пути Украины в Альянс, однако они никогда не говорили, что наше вступление должно рассматриваться как часть мирного соглашения. Позиция США такова, что Украина не должна получить членство в НАТО в рамках мирного договора, но это может измениться, заявил генсек Марк Рютте.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против вступления Украины в Европейский Союз и НАТО во время полномасштабной войны с Россией. По его мнению, находящаяся в войне страна не может присоединиться к этим альянсам, однако членство Украины возможно после окончания боевых действий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!