Никто не имеет права плюнуть в наше лицо, мы сразу будем отвечать, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не надо сравнивать с любым другим государством, и наоборот. Он отметил, что у каждой страны есть свое лицо, и у Украины, соответственно, тоже.

Важно то, что никто не имеет права нам плюнуть в наше лицо. Об этом Зеленский сказал в пятницу, 23 января, во время Второго национального форума талантливой молодежи.

"Каждый видит Украину по-своему, и это очень круто. На мой взгляд нельзя считать, пусть не обидится на меня МакДональдз, но знаете, МакДональдз, он во всех странах МакДональдз, а Украина, она не МакДональдз, не надо ее сравнивать с другим каким-то государством. Как и другое государство не надо сравнивать с Украиной", – отметил он.

Глава государства пожелал всем любить и уважать Украину.

"Важно, что никто не имеет права нам плюнуть в наше лицо, мы сразу будем отвечать. Эта война это показала. Желаю всем любить Украину и уважать наше прекрасное государство", – сказал президент.

Форум, в котором принял участие Зеленский, объединил более 600 участников со всей страны. Среди них – победители международных и всеукраинских олимпиад, олимпиады по робототехнике WRO 2025, выпускники с самыми высокими результатами НМТ и призеры юношеских Олимпийских игр 2025 года.

"Принял участие и пообщался с нашей молодежью, отметил также почетными знаками премии молодых ученых. Очень хороший разговор был. Благодарен за то, что молодежь в Украине. Вы даете энергию и мотивацию бороться за то, что является Украиной. Украиной является прежде всего наша свобода, наши люди", – рассказал гарант.

