'Никто и слышать не хотел': Орбан заявил, что благодаря председательству Венгрии в Совете ЕС начали задумываться о мире в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что благодаря председательству его страны в Совете ЕС Европа начала серьезно задумываться о мирном завершении войны в Украине. По его словам, еще полгода назад в Европе не хотели обсуждать вопросы мира, а сейчас эта тема стала актуальной и обсуждаемой.

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Об этом Орбан сообщил в соцсети Х, разместив видео после визита в Анкару. Там он встречался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Еще полгода назад никто не хотел слышать о мире, теперь о нем говорят все. Мы открыли двери, и теперь могут начаться содержательные переговоры. Это величайшее достижение венгерского председательства в ЕС", – отметил венгерский премьер.

Орбан также рассказал, что кроме Эрдогана он ранее встречался с премьером Италии Джорджией Мелони, Папой Римским Франциском и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, и в частности поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Это возможность завершить войну и план для мира… Лидеры в Брюсселе также должны осознать, что у их стратегии нет будущего", – завил Орбан и добавил, что вместо того, чтобы продолжать войну, "мы должны работать над укреплением европейских оборонных способностей ".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на телефонный звонок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана российскому диктатору Владимиру Путину. Глава государства заявил, что разговоры о войне против Украины не могут происходить без Украины.

По словам президента, "совершенно понятно", что для достижения реального мира и гарантированной безопасности необходима решимость Америки, единство Европы и настрой всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН.

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