'Надеемся, хоть Асаду звонить не будет': Зеленский раскритиковал Орбана за звонок Путину

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на телефонный звонок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана российскому диктатору Владимиру Путину. Глава государства заявил, что разговоры о войне против Украины не могут происходить без Украины.

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Соответствующее заявление Зеленский обнародовал в официальном Telegram-канале. "Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции", – написал он.

По словам президента, "совершенно понятно", что для достижения реального мира и гарантированной безопасности необходима решимость Америки, единство Европы и настрой всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН.

"Не надо играть на собственный имидж за счет единства – нужно заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда дает успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины", – заявил Зеленский.

Он также поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа и "многих лидеров Европы, с которыми мы уже работаем вместе, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира".

Как сообщал OBOZ.UA, 11 декабря Орбан заявил, что провел телефонный разговор с Путиным и сейчас продолжаются "самые опасные недели" войны в Украине. В Кремле, комментируя звонок Орбана, цинично обвинили Киев в якобы отказе от мирных переговоров и заявили, что венгерский премьер "выразил заинтересованность" в содействии поиску путей урегулирования "кризиса" с помощью его связей на Западе.

При этом накануне Орбан в США встретился с Трампом и миллиардером Илоном Маском. Подробности переговоров он не привел.

Сам Трамп 11 декабря заявил, что завершение войны в Украине будет его главным приоритетом после вступления в должность, поскольку на поле боя погибают "сотни тысяч солдат".

Напомним, ранее Зеленский подверг критике звонок канцлера Германии Олафа Шольца Путину. Он назвал этот разговор "ящиком Пандоры", который раскрывает путь к ослаблению изоляции РФ и развязывает руки Москве для дальнейшей эскалации.

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