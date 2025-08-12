'Никто больше не дает гарантий безопасности': Зеленский объяснил, почему ЕС должен обязательно быть за столом переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз обязательно должен участвовать в переговорах по завершению российско-украинской войны. ЕС может присоединиться к ним на одном из этапов.

Об этом Зеленский сказал 12 августа во время встречи с журналистами. "Почему я настаивал? Потому что в любых договоренностях у меня нет никаких гарантий безопасности. Экономические – это ЕС", – отметил он.

Какой план у Зеленского

Президент считает, что сначала должна быть договоренность о ceasefire – прекращении огня.

Во время него надо обсудить и выяснить, при посредничестве США и при понятных гарантиях безопасности, какая из сторон что способна гарантировать. Например: что может гарантировать Европа, что могут гарантировать Соединенные Штаты и что может гарантировать РФ. Должна быть согласованная позиция, подчеркнул Зеленский.

Он анонсировал разговор с европейцами и с американской стороной по этому поводу.

"Я обязательно донесу сигнал, что, мне кажется, нам нужно такие сенситивные вопросы об Украине обсуждать в присутствии Украины", – сказал глава государства.

Встреч должно быть три

По словам главы государства, президент США Дональд Трамп действительно хочет закончить эту войну, так же, как и Украина. По мнению Зеленского, для этого нужно сделать три встречи – две двусторонние и одну трехстороннюю.

"И, наверное, после трехсторонней у нас будет результат. И, в принципе, американская сторона не против, чтобы свидетелем какого-то результата Европа была", – сказал гарант.

Определенность относительно членства в ЕС

Зеленский хочет, чтобы Украине дали понять, когда она сможет стать членом Евросоюза. Он отметил, что наше вступление в ЕС постоянно блокируют те или иные страны.

"И я сказал: чтобы это была общая договоренность, нам нужно присутствие Европы", – отметил президент.

О саммите на Аляске

Мы писали о том, что Зеленский заявил, что во время предстоящей встречи главы Белого дома Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске никаких решений по украинскому вопросу без участия Украины принято не будет.

Их диалог будет иметь значение только для США и РФ, отметил глава государства. Он добавил, что такой формат решений ни для кого не будет приемлемым.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры стран Европейского Союза накануне саммита США – Россия на Аляске выступили с заявлением в поддержку Украины. Политики акцентировали внимание на необходимости достижения справедливого и прочного мира и безопасности для Украины. В декларации подчеркнули, что Венгрия не присоединилась к этому заявлению.

