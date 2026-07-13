"Никогда не соглашайтесь на оккупацию": президент Азербайджана высказался о войне и заверил Украину в поддержке

Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. По словам президента страны Ильхама Алиева, народ, стремящийся к независимости и сохранению своей идентичности, невозможно победить силой.

Видео дня

Об этом он сообщил в кулуарах Шушинского медиафорума. Заявление азербайджанского президента приводит телеканал BakuTV.

"Невозможно победить народ, стремящийся к независимости и сохранению своей идентичности. Невозможно его поработить, невозможно навязать свою волю. Это понимание должно прийти к тем, кто и сегодня выступает за продолжение военных действий", – сказал президент Азербайджана, комментируя войну России против Украины.

Что ещё сказал президент Азербайджана

Президент Азербайджана подчеркнул, что его позиция остается неизменной.

"В прошлом году я сказал: "Никогда не соглашайтесь на оккупацию". Сегодня я повторю это снова. Украина не соглашается на оккупацию. Хотя в течение этого года были непростые моменты, мы видели и слышали о давлении со стороны определенных кругов, которые предлагали прекратить боевые действия фактически с закреплением оккупации. Но ни украинский народ, ни руководство Украины на это не пошли", – говорит Алиев.

Он отметил, что, поскольку Азербайджан пережил оккупацию части своих территорий, позиция официального Баку остается неизменной. Алиев также подчеркнул, что война должна быть прекращена немедленно, и добавил, что Баку продолжит оказывать помощь Киеву.

"Украинскому народу мы всегда готовы помогать всем, чем можем. Мы делаем это не для того, чтобы об этом говорить. Это исходит от сердца – и от государства, и от обычных людей, и от коммерческих компаний. Это единственное стремление – помочь тем, кто оказался в беде, чья территориальная целостность была нарушена", — сказал президент Азербайджана.

Отметим, что с 3 по 14 июля в азербайджанской Шуше проходит IV Глобальный медиафорум. Тема форума – роль СМИ в содействии миру, восстановлении доверия и противодействии дезинформации.

В мероприятии принимают участие сотрудники 150 ведущих мировых СМИ и делегации международных организаций, научного и экспертного сообщества из 54 стран.

Напомним, ранее Азербайджан и Россия договорились о выплате компенсаций и окончательном урегулировании последствий авиакатастрофы лайнера компании AZAL. Стороны официально признали, что пассажирский самолет был сбит российской системой ПВО, и это произошло случайно.

Как сообщал OBOZ.UA, сразу после трагедии на обшивке лайнера обнаружили отверстия, свидетельствовавшие об обстреле самолета с земли. В то же время в России далеко не сразу признали вину собственной ПВО в сбивании гражданского самолета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!