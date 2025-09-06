Баку обвинил Москву в искажении информации о сбитии самолета AZAL и ухудшении межгосударственных отношений

Азербайджан раскритиковал заявление Министерства иностранных дел России от 4 сентября относительно страховых выплат по делу катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL). В Баку отметили, что позиция Москвы вводит общественность в заблуждение и вредит межгосударственным отношениям.

Об этом говорится в комментарии руководителя пресс-службы Айхана Гаджизади. В МИД Азербайджана подчеркнули, что страховые выплаты пассажирам и авиакомпании от российской страховой фирмы не имеют ничего общего с компенсацией, которую Баку требует от правительства России. Выплаты осуществлялись в рамках договора страхования, а не как ответственность государства.

Реакция МИД Азербайджана на заявление РФ

В МИД Азербайджана заявили, что заявление Министерства иностранных дел РФ, опубликованное 4 сентября, относительно страховых выплат, связанных с катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), произошедшей в результате сбивания, "не только удивляет, но и вводит общественность в заблуждение".

"Страховые выплаты AZAL и ее пассажирам от страховой компании, зарегистрированной в России, и требование нашей страны о компенсации от правительства России в связи со сбиванием самолета – это совсем разные вещи", – говорится в сообщении.

При этом упомянутый процесс страховых выплат компанией уже осуществлялся в течение последних шести месяцев, отметила азербайджанская сторона. В общем, эти выплаты осуществлялись исключительно в рамках страхового договора AZAL, как часть обязательств, вытекающих из страхования компанией самолета и пассажиров.

Гаджизада отметил, что страхование самолетов обычно происходит через международные компании. Однако из-за отсутствия их работы в России, страхование борта AZAL осуществлялось через местную компанию.

"Относительно того, что эти выплаты осуществляла российская страховая компания, стоит отметить, что страхование самолетов обычно осуществляется через соответствующие международные страховые компании. Учитывая, что ни одна международная страховая компания не работает на территории России, страхование самолета AZAL было осуществлено через российскую компанию. Поэтому попытки приравнять страховые выплаты к компенсации, которую требует Азербайджан от правительства России, являются неуместными", – сообщили в ведомстве.

Азербайджан высказался о заявлениях МИД РФ об аресте граждан России

В то же время заявление представителя МИД РФ о том, что арест 13 граждан России в Азербайджане в июле этого года стал причиной ухудшения азербайджано-российских отношений, и представление их освобождения как условия улучшения отношений является неверным.

В МИД подчеркнули, что ухудшение азербайджано-российских отношений было вызвано именно катастрофой самолета AZAL в результате сбивания и последующим поведением российских чиновников. Кроме того, преследование азербайджанцев в России по этническому признаку, убийства азербайджанцев в результате избиения в городе Екатеринбург создали дополнительную напряженность в наших отношениях. Более того, деятельность различных российских государственных органов против Азербайджана является одним из факторов, негативно влияющих на отношения.

Что предшествовало

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией значительно ухудшились после того, как азербайджанский авиалайнер компании AZAL был сбит российским ЗРПК "Панцирь-С1", а Москва отказалась извиняться перед Баку. Теперь в среде российских пропагандистов звучат призывы начать "специальную военную операцию" против Азербайджанской Республики.

При этом лидер Азербайджана Ильхам Алиев сделал очередное заявление относительно авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines в Мангистау. По его словам, падение борта не является преднамеренной атакой страны-агрессора России. В то же время президент настаивает на официальном признании вины, привлечении виновных к ответственности и выплате полной компенсации.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс J2-8243, разбился вблизи города Актау в Казахстане. Он летел из столицы Азербайджана, Баку, в Грозный и разбился в Казахстане на противоположном берегу Каспия. Погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту самолёта.

По данным Euronews, причиной крушения пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines стала российская ракета. Армия РФ применила зенитный ракетный комплекс против гражданского судна во время активности дронов над Грозным.

Впоследствии из анонимного письма стало известно, что борт был сбит по приказу министерства обороны РФ. Об этом свидетельствовала пояснительная записка капитана российской ПВО. К тому же первая запущенная ракета не попала в цель.

Как сообщал OBOZ.UA, официальный Баку поддерживает территориальную целостность Украины, и поддерживал ее с самого начала развязанной Россией войны. Азербайджан на собственном примере понимает, что означает нарушение этого принципа.

