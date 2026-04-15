Азербайджан дожал Россию: Москва выплатит компенсацию за сбитый самолет Azerbaijan Airlines

Азербайджан и Россия договорились о выплате компенсаций и окончательном урегулировании последствий авиакатастрофы лайнера компании AZAL. Стороны официально признали, что пассажирский самолет был сбит российской системой ПВО, и это произошло случайно.

Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел Азербайджана и страны-агрессора России. Как отмечается в заявлении, страны полностью "урегулировали" последствия трагедии в конце 2024 года.

Главным аспектом является согласование выплаты финансовых компенсаций. Однако их размер в заявлении МИД не обнародован.

Что сказано в заявлении

"... Решен вопрос выплаты компенсаций в связи с аварией самолета Embraer 190, принадлежащего Авиакомпании AZAL, вблизи города Актау 25 декабря 2024 года, в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации. Сделанные шаги подтверждают взаимное стремление дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия", – указано в заявлении министерств.

Отдельно в министерствах принесли "глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна".

Что известно о катастрофе

Напомним, что в конце декабря 2024 года в Казахстане, вблизи Актау, разбился пассажирский самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс "Баку-Грозный". В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, еще десятки людей получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, сразу после трагедии на обшивке лайнера обнаружили отверстия, свидетельствующие об обстреле самолета с земли.

В РФ далеко не сразу признали вину собственной ПВО в сбитии гражданского борта.

