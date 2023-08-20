"Никаких обменов территорий": Зеленский назвал условие переговоров с Россией

Украина не будет проводить переговоры, которые предполагают обмен нашей территории. Единственным документом, на основе которого могут происходить переговоры о мире, является украинская формула мира.

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Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на авиабазе в Эйндховене заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский. Он посетил Нидерланды 20 августа. Трансляция брифинга велась в Facebook-аккаунте президента Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский исключил возможность "обмена чего-либо" на украинские территории.

"У нас есть один документ, у нас есть формула мира, у нас есть одно желание – мир. Мы сформулировали, как мы его видим, готовы к открытой дискуссии с коллегами. Чем больше, тем лучше для мира, чтобы мир был на одной стороне. На стороне справедливого мира с полным восстановлением территориальной целостности Украины", – сказал лидер страны.

При этом Зеленский отметил необходимость восстановления справедливости. Россию нужно привлечь к ответственности за ее преступления, в частности, авиакатастрофу Boeing рейса MH-17, зверства в Буче, уничтожение Мариуполя и проч..

Как писал OBOZREVATEL, представитель Госдепа США Мэттью Миллер ранее заявлял, что Украина должна самостоятельно принимать решения относительно любых переговоров с Россией. Киев неоднократно заявлял, что открыт для диалога, который будет уважать территориальную целостность и суверенитет государства, но Москва пока не настроена на это.

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