Нидерланды одобрили создание Специального трибунала по вопросу агрессии России, – Сибига

Ответственность России за развязывание войны против Украины стала еще на шаг ближе. Нидерланды разрешили разместить на своей территории специальный трибунал по делу о преступлении агрессии со стороны РФ.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он выразил надежду на скорейшее начало работы спецтрибунала, конечной целью которого будет привлечение к личной ответственности представителей военно-политического руководства государства-агрессора, отдававших преступные приказы, и россиян, выполнявших эти приказы.

Ответственность России за агрессию стала ближе

Сибига подчеркнул, что на днях был сделан еще один важный шаг к тому, чтобы ответственность за преступление агрессии России против Украины стала неотвратимой.

"Правительство Королевства Нидерландов приняло решение разместить на своей территории не только подготовительные этапы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (Фаза 0, Advance Team; Фаза 1, Skeleton Tribunal), но и его полноценную оперативную фазу (Фаза 2, fully-fledged operational Special Tribunal). Мы всегда высоко ценили Королевство Нидерланды за практическое взаимодействие и надежное партнерство. Нидерланды остаются одним из ключевых партнеров Украины в борьбе за международное правосудие и привлечение России к ответственности за её преступления. И сегодня Нидерланды в очередной раз демонстрируют лидерство", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Он подчеркнул, что Гаага давно стала одним из главных мировых центров международного права. Именно там проходили Гаагские мирные конференции 1899 и 1907 годов, работают Постоянная палата третейского суда, Дворец мира, Международный Суд ООН, Международный уголовный суд, что является важной частью правовой истории.

"Теперь к этой истории добавляется ещё один важный элемент – Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Это решение выходит далеко за рамки организационного вопроса. Оно демонстрирует готовность международного сообщества переходить от поддержки самой идеи ответственности к созданию института, который обеспечит её на практике. Мы искренне благодарны правительству Королевства Нидерландов за этот важный и принципиальный шаг, который на практике означает, что Нидерланды вместе с партнерами, поддержавшими создание Спецтрибунала, обеспечат условия для формирования Специального трибунала на территории Нидерландов – от завершения подготовительной работы до начала его полноценной деятельности", – подчеркнул Сибига.

Министр иностранных дел Украины уверен, что после упомянутого решения Специальный трибунал "окончательно выходит из плоскости концепций и политических дискуссий" — и "приобретает реальные институциональные очертания".

"Сделан ещё один важный шаг на пути к тому, чтобы преступление агрессии получило надлежащую юридическую оценку, а политическое и военное руководство России, ответственное за развязывание агрессивной войны против Украины, понесло личную ответственность вместе с теми, кто отдал и выполнял преступные приказы", – говорится в заявлении Сибиги.

Глава МИД выразил надежду, что Специальный трибунал как можно скорее начнет осуществлять свою юрисдикцию и приступит к практической работе.

"Прочная основа для этого уже создана благодаря деятельности Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA), который работает на базе Евроюста в рамках поддержки деятельности Совместной следственной группы. Следующий важный шаг — завершение партнерами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Расширенного частичного соглашения о Руководящем комитете Специального трибунала", – сказал он.

По словам Сибиги, для Украины ответственность агрессора "никогда не была вопросом мести". Напротив, эта ответственность является необходимым условием справедливого и прочного мира.

"Агрессия, остающаяся безнаказанной, неизбежно порождает новую агрессию. Поэтому создание Специального трибунала является вкладом как в восстановление справедливости для Украины, так и в укрепление всей системы международного права. Благодарим Королевство Нидерланды за принципиальность, лидерство и готовность внести еще один конкретный вклад в то, чтобы международное право оставалось не декларацией, а действенным инструментом защиты мира и справедливости", – резюмировал министр иностранных дел Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Нидерланды примут у себя Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Он подчеркнул, что это позволит привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии, а не только за его последствия.

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