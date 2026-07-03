Нидерланды примут у себя Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины, – Зеленский

Нидерланды приняли историческое решение и примут у себя полноценный Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Это позволит привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии, а не только за его последствия.

Видео дня

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил после содержательного разговора с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Он поблагодарил Амстердам за это решение.

Глава государства проинформировал Йеттена о последствиях очередных российских ударов по Украине. В Киеве завершился разбор завалов после атаки в ночь на четверг. Только этот один террористический удар унес жизни 30 человек.

"Важно, что наши друзья – друзья Украины – готовы делать шаги для защиты жизни, и ПВО – одна из ключевых тем нашего сотрудничества с Нидерландами", – подчеркнул президент.

Стороны согласовали график следующих встреч. Зеленский поблагодарил Нидерланды за солидарность и поддержку.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Совете Европы официально одобрили решение о создании специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Это решение стало одним из ключевых шагов на пути к привлечению к ответственности высшего руководства России.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что решение не является абстрактным, поскольку оно принимается на фоне ежедневных трагедий. Соглашение о создании трибунала уже поддержали 37 государств с разных континентов. Это, по его словам, означает, что процесс стал необратимым и трибунал переходит из политической плоскости в правовую реальность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!