'Ничего об Украине без Украины': Порошенко заявил, что партнеры не обсуждают территориальные уступки в обмен на членство в НАТО

Принцип в международных переговорах "ничего об Украине без Украины" – нерушим. Поэтому никто из наших партнеров не обсуждает вопрос обмена суверенитета и территориальной целостностью Украины на членство в НАТО.

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Об этом Петр Порошенко заявил в интервью CNN Португалия. Он назвал ошибкой заявление о возможности определенных территориальных уступок со стороны Украины в обмен на будущее членство в НАТО.

"Вопрос закрыт. Это была ошибка... Никто не обсуждает вопрос суверенитета и территориальной целостности Украины. Во время своего президентства я установил очень важный принцип: ничего об Украине без Украины", – подчеркнул он.

Порошенко добавил, что с соответствующим заявлением выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Будущее Украины в руках Украины…. У нас есть существенный положительный момент. Я считаю важным, что даже в высшем кабинете министров НАТО ведутся разговоры об однозначной возможности вступления нашей страны в НАТО в ближайшее время", – отметил он.

Политик добавил, что не видит причин, почему Украина не получит официального приглашения в Альянс на следующем саммите в Вашингтоне.

"По крайней мере, мы прилагаем все усилия для этого", – подытожил Порошенко.