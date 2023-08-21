"Ничего об Украине без Украины": Порошенко заявил, что партнеры не обсуждают территориальные уступки в обмен на членство в НАТО
Принцип в международных переговорах "ничего об Украине без Украины" – нерушим. Поэтому никто из наших партнеров не обсуждает вопрос обмена суверенитета и территориальной целостностью Украины на членство в НАТО.
Об этом Петр Порошенко заявил в интервью CNN Португалия. Он назвал ошибкой заявление о возможности определенных территориальных уступок со стороны Украины в обмен на будущее членство в НАТО.
"Вопрос закрыт. Это была ошибка... Никто не обсуждает вопрос суверенитета и территориальной целостности Украины. Во время своего президентства я установил очень важный принцип: ничего об Украине без Украины", – подчеркнул он.
Порошенко добавил, что с соответствующим заявлением выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Будущее Украины в руках Украины…. У нас есть существенный положительный момент. Я считаю важным, что даже в высшем кабинете министров НАТО ведутся разговоры об однозначной возможности вступления нашей страны в НАТО в ближайшее время", – отметил он.
Политик добавил, что не видит причин, почему Украина не получит официального приглашения в Альянс на следующем саммите в Вашингтоне.
"По крайней мере, мы прилагаем все усилия для этого", – подытожил Порошенко.